«Столыпинский галстук»: как возник миф

Достаточно часто эмоциональная фраза, брошенная в запальчивости и при большом скоплении народа, впоследствии обретает свою собственную жизнь и иногда даже иной смысл. К числу таких вырванных из контекста выражений относится так называемый «столыпинский галстук», обозначающий петлю для повешенных. История появления этого понятия, получившего антироссийскую окраску, достойна внимания.

Скандальное выступление

В России всегда находятся те, кто недоволен политикой правительства, особенно в те периоды отечественной истории, когда сильная личность пытается направить жизнь страны по более благоприятному для нее руслу. Богатым на политических демагогов оказалось революционное время начала XX века. Вскоре после подавления Первой русской революции 1905-1907 годов на одном из заседаний III Государственной думы на трибуну взбежал известный своими несдержанными скандальными высказываниями кадет Федор Родичев и произнес речь, полную эмоций и почти не подкрепленную фактами.

Упрекая правительство в целом и лично Петра Аркадьевича Столыпина в слишком жесткой государственной политике и подавлении революционных выступлений, Родичев язвительно заявил, что «муравьевский воротник» потомки будут называть «столыпинским галстуком». Дело в том, что в те годы с легкой руки В. Пуришкевича среди чиновников действительно было популярно выражение «муравьевский воротник», которое появилось вследствие того, что генерал М. В. Муравьев во время подавления Польского восстания 1863 года слишком часто вешал бунтовщиков, чем снискал себе недобрую славу.

Скандал как повод для дуэли

В ходе выступления Родичева в зале заседаний Государственной думы находился сам Петр Аркадьевич Столыпин, а также ряд других высших должностных лиц Российской империи. Когда кадет оскорбил Председателя правительства, патриотично настроенные депутаты попытались силой стащить его с трибуны, а П. А. Столыпин в гневе покинул зал. Вслед за ним гордо последовали представитель императора и министры правительства. Оскорбление, нанесенное Петру Аркадьевичу, который являлся потомственным дворянином, смыть можно было только кровью.

В тот же день Столыпин вызвал Родичева на дуэль. Но кадет, как оказалось, был смелым лишь в словесных баталиях. Опасаясь за свою жизнь, он примчался к Петру Аркадьевичу и на коленях стал вымаливать у него прощения. Столыпин простил распоясавшегося наглеца.

Слово не воробей…

Несмотря на то что скандал удалось замять, во время последующих встреч Петр Аркадьевич больше никогда не подавал Родичеву руки. Но на этом история не закончилась. За слова, недостойные депутата Государственной Думы, Родичеву было запрещено появляться на 15 ближайших заседаниях.

Но больше всего пострадала репутация П. А. Столыпина. Сегодня практически никто кроме профессиональных историков уже не помнит о жестокости М. В. Муравьева, подавлявшего Польское восстание, и соответственно о «воротнике» — петле, названной его именем. А вот о «столыпинском галстуке» слышали многие, правда, не все имеют точное представление, о чем на самом деле идет речь.

Согласно статистическим исследованиям, лишь 22% опрошенных россиян смогли ответить, что обозначает это понятие и как оно возникло. Впрочем, возможно, и фраза «столыпинский галстук» затерялась бы в анналах истории, если бы не активная его популяризация Владимиром Ильичем Лениным. В своих литературных трудах вождь мирового пролетариата неоднократно вспоминал «столыпинский галстук», когда критиковал деятельность одного из величайших реформаторов России.

Это не удивительно, поскольку только жесткие, последовательные действия П. А. Столыпина, как карательного, так и реформаторского толка, смогли погасить пламя Первой русской революции, на десять лет отсрочив Февральскую и Октябрьскую революции в России.