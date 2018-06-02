Адам или Ева: кто жил дольше

На вопрос, кто прожил больше, Адам или Ева, ответить крайне сложно, так как мы даже не знаем какая между ними была разница в возрасте. Тем не менее, некоторые источники дают нам такую информацию.

Плодитесь и размножайтесь

Вопрос летоисчисления жизни библейских Патриархов непростой и во многом спорный. Это, в первую очередь, связано с тем, что Ветхозаветные книги не указывают нам каких-либо дат. Согласно Библии, нам известно, в каком году от Сотворения мира мы живем, однако мы не знаем точную дату рождения первого человека, насколько Адам был старше Евы (и старше ли), когда наших прародителей изгнали из Эдемского сада и, наконец, кто раньше умер, Адам или Ева?

Теологи утверждают, что Адам и Ева увидели свет уже взрослыми, сформировавшимися и готовыми к размножению созданиями. Ведь сказано в Пятикнижии: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:27–28).

Библия дает нам некоторые даты хронологии жизни Адама. «Адам жил сто тридцать лет и родил [сына] по подобию своему [и] по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер» (Быт. 5:3-5). А вот о Еве известно гораздо меньше.

Судьба Евы

Из 2-й главы Книги Бытия мы знаем: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа [своего]» (Быт. 2:20–23).

Но сколько лет было Адаму, когда из его ребра была сотворена Ева, какого возраста была сама Ева, сколько лет на земле было отведено супруге первого человека, Библия умалчивает. Косвенно на длительность жизни Евы может указывать возраст, в котором у Адама рождались дети. Однако сложность возникает уже с первенцами прародителей человечества. Согласно Библии, Каин и Авель появились на свет после грехопадения и изгнания из Рая — именно тогда Адам познал Еву.

Но иудейские толкователи считают, что глагол «познал» следует воспринимать в плюсквамперфекте. Другими словами, по их мнению, зачатие произошло до изгнания Адама и Евы из Эдемского сада. Возможно, сразу после создания нашей праматери из ребра праотца.

Куда проще с третьим сыном Адама и Евы — Сифом. Опираясь на канонический текст, мы знаем, что Сиф появился на свет, когда нашему праотцу было 130 лет. А когда Адаму исполнилось 800 лет, как указывает священное писание, он родил еще «сынов и дочерей». Логично предположить, что матерью всех детей Адама была Ева, а значит к 800-летию мужа она была еще жива.

Предания ислама

А что по поводу жизни первых людей говорит Коран? В исламской традиции сообщается о том, что после изгнания из Рая Адам сошел на землю на острове Цейлон, а Хава (Ева) в аравийской Джидде. На протяжении 200 лет они молили Господа о прощении, пока не встретились в долине Арафата. Затем Адам и Хава отправились на территорию современной Сирии, где родили многочисленное потомство.

Согласно преданию, Хава рожала 20 раз, при этом за исключением последнего сына рождались близнецы. Всего у пары было 39 детей, а перерыв между родами составлял два года. Впрочем, число «два» может и не соответствовать нашему современному летоисчислению. В некоторых исламских источниках можно встретить информацию, что Адам прожил 2000 лет, а Хава его пережила на 40 лет, по другим — всего на год.

Согласно исламским традициям (об этом упоминают сподвижники Мухаммеда), известно место погребения Хавы — Джидда. Памятник над ее захоронением был уничтожен в 1928 году по указанию принца Фейсала, чтобы не допустить распространения суеверий. Сама могила была забетонирована властями Саудовской Аравии в 1975 году, так как паломники молились на ней, нарушая предписания хаджа.

Даже если допустить, что в Джидде находится подлинная Ева, то в обозримом будущем археологи и ученые добраться до захоронения вряд ли смогут.

И умерли почти в один день

Гораздо больше о жизни Адама и Евы нам могут рассказать Ветхозаветные апокрифы из так называемых «Свитков Мертвого моря», дошедших до нас в арабском, сирийском, эфиопском, армянском и славянском вариантах.

Так, в тексте под названием «Книга Адама и Евы» сообщается, когда Адаму было 930 лет, он серьезно заболел. По его просьбе Ева и Сиф отправились в Эдем, чтобы найти лекарство, облегчающее страдания. Однако Бог отказался им помогать. Вернувшись к Адаму, они услышали от него историю о божественном видении, в котором архангел Михаил объявил Адаму о его скорой кончине. Перед тем как отойти в мир иной Адам наставил Сифа на путь праведный, просил соблюдать заветы Господа. Через шесть дней, после того как Ева и Сиф доставили Адама к вратам Рая, он почил.

Согласно тому же апокрифу спустя шесть дней после смерти Адама Ева собрала всех сыновей и дочерей (тридцать братьев и тридцать сестер Сифа) и сказала: «Слушай меня, мои дети, и я скажу Вам, что архангел Михаил сказал нам, когда я и ваш отец согрешили перед Богом. Из-за нашего греха, Бог принесет на наш род гнев его осуждения, сначала водным путем, во второй раз огнем; этими двумя стихиями будет Бог судить целый человеческий род».

Дальше в тексте пишется, что как только Ева произнесла речь, она протянула руки к небу в молитве, «и стала на колени, и в то время как она поклонилась Богу и воздала благодарность ему, и испустила дух. После того, все ее дети захоронили ее и громко оплакивали».

Что говорит наука

А что может сказать о возрасте первых людей наука? К сожалению, о том, сколько они жили, ничего. Однако ученые-генетики смогли установить приблизительное время жизни митохондриальных Адама и Евы. Это стало возможным, благодаря тому, что было восстановлено «древо эволюции» мужской Y-хромосомы.

После проведения долгих и кропотливых исследований генетики смогли заявить, что хромосомный Адам жил примерно 120-156 тысяч лет назад, а Ева, — 99-148 тысяч лет назад. И хотя митохондриальные Адам и Ева не имеют никакого отношения к библейским персонажам, в целом наука подтверждает, что генетические прародители людей, ныне живущих на Земле, существовали почти одновременно.

Куда сложнее отношение науки к возрасту библейских Патриархов. Согласно Библии, продолжительность их жизни составляла многие сотни лет. Так, сына Адама Сиф прожил 912 лет, внук Енос — 905, правнук Каинан — 910. Но рекордсменом стал сын Еноха Мафусаил, который дожил до 969 лет. Неслучайно существует выражение «мафусаилов век». До Всемирного потопа, если судить по Ветхозаветным текстам, средний возраст Патриархов превышал 900 лет.

Геронтологи не верят, что подобное долгожительство было когда-либо возможно. Максимальный ресурс обычного человека, по их мнению, 120-130 лет. Некоторые представители научного мира подобный феномен объясняют тем, что «библейский год» равен современному месяцу, в таком случае если возраст Адама (930 лет) разделить на 12 месяцев, то получим 77,5 лет. Вроде бы соответствует средней продолжительности жизни современного человека.

Однако здесь существует серьезная загвоздка. Если согласиться с учеными и перевести на современное исчисление возраст рождения Адамом Сифа, то мы получим 10 лет и 8 месяцев! А ведь Каин и Авель родились еще раньше. Тогда и Авраам, который согласно Библии прожил 175 лет, должен был умереть в возрасте 14,5 лет.

По другой версии, поддерживаемой богословами, до Потопа человек проживал в более благоприятных климатических и биологических условиях, что и позволяло ему достигать таких впечатляющих возрастных отметок. Отягощенное грехами праотцов, поколение, рождающееся после Ноя, стало неуклонно терять способность к долгожительству.

Так, Моисей прожил всего 120 лет, словно исполнил предначертанное Богом: «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет» (Быт. 6:3).