Почему в поле язычники выходили голыми

Исходя из археологических открытий и фольклорных исследований, которые позволяют реконструировать верования предков, понятно, что славяне мало отличались от других земледельческих народов. Главным был культ плодородия, урожайности, изобилия.

Много у общины или у семьи хлеба — значит, ее любят боги. Много в семье детей — счастлива та семья, силен и возлюблен богами ее глава. Поэтому часто изображения мужских богов и идолов — хранителей рода, были фаллическими; мужские гениталии символизировали начало, оплодотворяющее землю и дающее жизнь всему.

С огромным «достоинством» изображался Велес-Волос — мужское божество, держащее на себе весь мир и находившийся под землей. Велес был «скотьим» богом, богом богатства, изобилия. Славяне настолько его почитали, что его имя звучало в Константинополе при торжественном заключении договоров с Русью.

По аналогии с греческой богиней Деметрой славяне поклонялись Матери-сырой земле — богине Макоши. Капища Макоши включали в себя трех идолов — в центре стояла Макошь с огромной грудью и животом, по сторонам находились две рожаницы, Лада (мать) и Леля (дочь). На юге Руси вместо Макоши ставили изображенного в виде фаллоса Рода — повелителя неба и дождя, от которого зависели посевы.

Мокошь

Плодородие земли и плодовитость человека в сознании славян были связаны между собой. Бессилие и бесплодие людей лечили травами, растущими на земле, а плодовитость самой земли старались разбудить собственной сакральной наготой. Например, молодые девицы, чтобы стать привлекательными для парней, должны были на заре раздеться донага и искупаться в росе, катаясь по траве.

Верили, что Мать-сыра-земля даст им здоровье и красоту. Бездетные женщины, чтобы забеременеть, прибегали к различным уловкам — начинали спать обнаженными или выходили в жаркие летние дни на поля нагими. Это якобы помогало им забеременеть.

При этом передать земле плодовитость мог только мужчина. И пахари обнажались во время работы на поле демонстрируя свои чресла, а в некоторых случаях шли еще дальше, подражая библейскому Онану.

Сельский календарь славян был тесно связан с языческими праздниками и обрядами. Начинались они с весеннего солнцестояния, когда праздновали пришествие весны и пробуждение сил природы, потом продолжалось праздником первых ростков и поклонения Дивии, молениями о дожде в конце мая, праздником божества Ярилы, Русалиями, праздником Купалы, чествованием Перуна, празднованием начала и окончания жатвы. Сельские работы заканчивались почитанием Рода и рожениц.

Ритуалы

Встречая весну, женщины уходили в поле, ложились на спину задирали подол и делали вид, что рожают, чтобы Мать-сыра земля родила богатый урожай. При посеве льна обнаженные селянки катались по земле, чтобы лен вырос длинным. А при посеве жита они раздевались и распускали волосы.

Во время праздника Семика, открывающего Русалии, устраивали пиры и разгулы, пик которых приходился на Купалу. Девушки задирали сарафаны, прыгали через костер, купались голышом в воде, доходило и до свальных утех. Искать цветок папоротника в лес тоже ходили обнаженными.

Обнаженные

Вот что пишет по этому поводу в 16 веке игумен Елизарова монастыря во Пскове старец Памфил: «Мало не весь град взметется и возбесится… …туже есть мужем же и отрокам великое прельщение и падение: но яко на женское и девическое шатание блудное им возърение, такоже и женам мужатым беззаконное осквернение и девам растление».

Если в поселении боялись, что земля в этом году не родит, то начинали ее «стимулировать». Например, выбирали из рода самых плодовитых супругов, те шли в поле, раздевались и совокуплялись, переходя с одного места на другое, как бы демонстрируя природе, чем ей стоит заняться. Этот обычай практиковался в некоторых областях Украины и России вплоть до 18 века.

В засуху женщины выходили в поле, задирали подолы или совсем раздевались, демонстрировали богу Роду себя, считая, что он возбудиться и прольется на них дождем.

Ритуальные игрища обычно продолжались все лето. Особое место в них занимала вода — ведь без нее не было урожая. Во время засухи игрища устраивали на берегах рек и озер. Ритуальная нагота и совокупления у воды должны были якобы разбудить спящие силы неба и земли. Иногда язычники сами хотели «подзарядиться» силами природы.

Интересной деталью языческих праздников является повторяющийся мотив похорон. На масленицу сжигают чучело, на Ярило — хоронят чучело Ярилы, на Русалии — символически хоронят либо топят девушку, изображающую русалку. Все это отклики человеческих жертвоприношений, к которым язычники прибегали, когда другие ритуалы уже не помогали получить хороший урожай.