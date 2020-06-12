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Вековые загадки, которые ученые сумели объяснить 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Странные тайны, которые наконец-то разгаданы
Фото: Depositphotos
Ученые раскрыли десятки тайн, которые прежде пугали людей, внушали им ужас или просто волновали. Что же специалисты уже сумели объяснить? "Рамблер" расскажет.

Снежный человек

С 1811 года американцы передавали друг другу истории о снежном человеке, живущим в районе Вашингтона. В пятидесятых годах прошлого века кому-то даже удалось запечатлеть на фото это существо, и снимок стал самым ярким доказательством его существования. Но позже оказалось, что фото — подделка. Снимок сделали два приятеля, а снежным человеком стал их друг в костюме гигантской обезьяны. Это признание почему-то не довели до широкой общественности, хотя понятно, что никакого снежного человека нет.

Бермудский треугольник

Бермудского треугольника моряки опасаются не одно столетие. В находящемся в районе Флоридского побережья треугольнике пропадают корабли и самолёты. Но, согласно статистике, в Бермудского треугольнике тонет кораблей не больше, чем в других районах. Мало того, Бермудский треугольник даже не входит в десятку самых опасных вод в мире. Ореол мистичности и таинственности ему создали писатели.

Стоунхендж

Стоунхендж — это сооружение из гигантских глыб их камня. Специалисты долгие годы бились над вопросом, в чём предназначение Стоунхенджа. Главная проблема состояла в том, что во времени, когда строили Стоунхендж, не было приспособлений для передвижения и поднимания таких тяжестей.
Учёные выяснили, что люди катили камни по деревянным брёвнам, доставляя их к месту стройки.
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
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Истории , Видео
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