Источник жизни: секретный план Третьего рейха

Всего сто лет назад антигуманная по своей сути концепция евгеники пользовалась серьезной популярностью и поддержкой во многих идеологических кругах. Социалисты, коммунисты , социал-дарвинисты и прочие радетели счастливого будущего для всего человечества взяли идею племянника самого Дарвина, Фрэнсиса Гэлтона. Само собой, не могли пройти мимо и нацисты, одержимые мыслью вывести истинного арийца, сверхчеловека.

Источник жизни

Амбициозная программа по созданию сверхчеловека получила название Lebensborn, источник жизни. По замыслу кураторов, генетически чистые немки назначались в партнеры высшим офицерам СС. Так адепты национального единства собирались получить идеальных детей — славное будущее Третьего рейха.

Инкубаторы

Женщины отбирались по всей Европе. Их свозили в специальные пансионы, которые являлись, по сути, инкубаторами. Норвегия оказалась для поклонников евгеники настоящим подарком: голубоглазые блондинки и в самом деле были идеальным материалом для экспериментов.

Развитие программы

Норвежские красавицы подарили Третьему рейху примерно 12 тысяч чистокровных арийцев — костяк будущей сверхрасы. Но амбициозные планы фюрера требовали большего: в пансионаты стали брать беременных немок арийской внешности, даже не спрашивая предполагаемого отца ребенка. Подавив сопротивление Восточной Европы, немцы стали целыми составами вывозить на родину детей арийской внешности.

Пан или пропал

Не прошедших финальный отбор безжалостно отправляли в концентрационные лагеря. «Истинных арийцев» поручали психологам и после должной подготовки отдавали на воспитание офицерским семьям.

Конец источника

Уже в самом конце войны немцы осознали, что прощения за бесчеловечные евгенические эксперименты над украденными детьми им не видать ни за что. В срочном порядке проект Lebensborn был уничтожен: пансионы сжигались вместе с документами. В результате даже сегодня историки не могут представить истинных масштабов программы выведения идеальных арийцев: по самым скромным подсчетам, через «Источник жизни» прошло около 200 тысяч детей.