Почему русские пьют водку залпом

В разных странах существуют свои, особые питейные традиции и излюбленные напитки. Среди жителей России наибольшей популярностью пользуется водка. Причем, ее не принято употреблять маленькими глотками. Согласно устоявшемуся в народе обычаю, 200-граммовый стакан «сорокоградусной» непременно нужно выпивать залпом. Откуда же взялась эта традиция?

Как принято пить водку?

Возникает парадокс. С одной стороны, в компании подвыпивших друзей нельзя цедить водку маленькими глотками: «Что ты, не мужик что ли?» А с другой стороны, если быстро опьянеть до состояния «лицом в салат», насмешек тоже не избежать. Собутыльники скажут, что ты не умеешь пить.

Выходов из этого тупика только два:

Отказаться от попойки с друзьями, соседями, родственниками или коллегами, что чревато общественным порицанием («Ты нас не уважаешь?»)

Подготовиться к мероприятию заранее.

Разумеется, никто не хочет отрываться от коллектива. Поэтому второй вариант выбирает большинство людей. Порядок действий прост. За три часа до застолья нужно выпить 100 граммов водки, чтобы «настроить» организм на переработку алкоголя. За час-полтора — плотно поесть жирную пищу, но не стоит в этом слишком усердствовать. За полчаса лучше принять активированный уголь (пару таблеток). Вы готовы.

Взяв в руку стакан, глубоко выдохните и буквально влейте с себя все его содержимое залпом. Теперь можно снова вдохнуть и выдохнуть. И сразу же плотно закусите. В компании вас тут же зауважают, вы докажете всем свою мужественность. Правда, это неизбежно скажется на здоровье. Но одобрение социума для любого человека важнее медицинских запретов.

Интересно, откуда в России взялась традиция пить водку залпом? Если уж приходится так делать, хотелось бы знать: почему?

Иван Грозный: не закусывать!

Знаете, какой самый простой способ быстро пополнить государственную казну, чтобы нашлись средства на милитаристские цели? Правильно, ввести государственную монополию на производство и сбыт алкогольной продукции, а также повысить цены. Этим нехитрым способом частенько пользовались все русские правители.

Особенно отличился на данном поприще царь Иоанн IV Васильевич (1530-1584 гг.), не случайно прозванный Грозным. Он взял и одним указом запретил корчмы. Это были такие учреждения общественного питания, где можно недорого и вкусно поесть, встретиться с друзьями, выпить медовухи или вина. В таких заведениях часто играли музыканты, люди культурно проводили свой досуг, а напиваться водкой принято не было.

Иван Грозный отдал право на производство и сбыт алкоголя своим опричникам. Те решили сделать упор на крепкие напитки, практически запретив крестьянам и посадским людям (основной массе населения) готовить и употреблять домашнее вино и медовуху.

Первый «царев кабак» появился в Москве в 1552 году. А еще через три года во все подконтрольные регионы поступило распоряжение Ивана Грозного об открытии кабаков. Заведения, пришедшие на смену традиционной корчме, отличались в худшую сторону: здесь пили, не закусывая.

Казенный алкоголь по завышенным ценам в кабаках продавали опричникам, простым горожанам и крестьянам. Дворяне и священнослужители в такие учреждения не ходили, ведь царь им позволил готовить хмельные напитки для личного пользования на дому.

Все это было сделано для увеличения доходов казны, а держателям кабаков, которые назначались на эту должность местным начальством, «сверху» спускали план: сколько денег необходимо выручить от продажи казенной водки и сдать в доход государства. Естественно, вынужденные пить, не закусывая, люди быстро пьянели, становились алкоголиками.

Но любые запретительные меры неизбежно вызывают в народе противодействие. Так, отвечая на возникший спрос, некоторые предприимчивые купцы начали подпольно торговать выпивкой. Поскольку частное производство и реализация алкоголя были строго запрещены, желающие пили нелегальное спиртное в лавках и на рынках очень быстро, чтобы не попасться на глаза тем же опричникам.

Тогда некоторые жители Руси и начали ценить умение залпом опрокинуть в себя стакан «сорокоградусной». Впоследствии нравы смягчились, при Екатерине II Алексеевне (1729-1796 гг.) государственная монополия на алкоголь была упразднена, но традиция пить залпом прочно укоренилась в народе.

Александр III: с оглядкой на городового

Еще одну масштабную кампанию, направленную на увеличение доходов российской казны, организовал император Александр III Александрович (1845-1894 гг.). Перед своей кончиной он подписал указ о введении государственной монополии на производство и сбыт алкогольной продукции, как и Иван Грозный.

На такой шаг императора подвигнул уважаемый сановник Сергей Юльевич Витте (1849-1915 гг.), занимавший тогда пост министра финансов и ратовавший о пополнении средств казны. Запрет на производство и продажу водки частным предпринимателям чиновники из правительства объясняли заботой о народе, необходимостью борьбы с алкоголизмом.

Сменивший отца на троне Николай II Александрович (1868-1918 гг.) поддержал идею министра финансов С. Ю. Витте. Монополия на алкоголь стала одним из наиболее мощных источников роста бюджета Российской империи.

Как это водится, стоимость казенной водки значительно возросла. Во всех крупных городах страны были организованы комитеты попечительства о народном отрезвлении. Это были аналоги областных и районных обществ трезвости, организованных во второй половине 80-х годов ХХ века по инициативе тогдашнего руководителя СССР Михаила Сергеевича Горбачева

Впрочем, «сухого закона», введенного в годы перестройки, при царе Николае II не случилось. Хотя ставшие уже привычными кабаки были закрыты, как рассадники алкоголизма, продажа крепких напитков осуществлялась. В специальных казенных лавках водку можно было приобрести в закупоренной таре, на вынос.

Многие мужчины не могли распивать спиртное дома, ведь там строгие родители, тесть с тещей или авторитетная супруга, которая и скалкой может отходить за такое дело. Вот и приходилось желающим делать это прямо на улицах: в закутках, за углом, в подворотнях. Поскольку такие возлияния являлись нарушением общественного порядка, полицейские зорко следили за мужиками, купившими алкоголь. А те просто были вынуждены, как при Иване Грозном, употреблять быстро, чтобы не попасться городовым за распитием водки. Этот обычай еще больше укрепился в нашей стране.

Хотя некоторые историки считают антиалкогольную кампанию, начатую Александром III по инициативе министра финансов С. Ю. Витте, во многом полезной для россиян, ведь запрет кабаков, на смену которым пришли трактиры, все же был благим делом.

Получается, что традицию пить водку залпом в России ввели «сверху». Царские власти так боролись с алкоголизмом, что умудрились при этом споить значительную часть народа и пополнить государственную казну, заодно.