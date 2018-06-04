Деноминация 1998 года: как вернулась копейка

В 1990-е экономика России переживала не лучшие времена: гиперинфляция и авантюры российского правительства практически уничтожили экономическую жизнь в России. Но тем не менее в этом хаосе все-таки была проведена одна удачная реформа — это деноминация рубля 1997–1998 годов. К каким же положительным результатам привела данная денежная операция государства?

Что такое деноминация

Прежде всего нужно сказать, что деноминация — это изменение нарицательной стоимости денежных знаков. По сути она представляет собой обмен старых денег на новые с целью упрощения денежных расчетов и придания большей солидности национальной валюте. Как правило, проводят деноминацию после гиперинфляции, то есть очень быстрого обесценивания денег.

В XX веке СССР и РФ провели четыре денежных реформы, в рамках которых произошла деноминация рубля.

Первая такая реформа была осуществлена в 1922-1924 гг. Она была призвана заменить обесценившиеся совзнаки на новые рубли и червонцы. В ходе Гражданской войны большевики планировали совсем отказаться от денег, и поэтому вместо валюты использовали совзнаки — практически ничем не обеспеченные бумажки, которые очень быстро обесценивались. До 1922 года в денежном обороте находились также керенки, пятаковки и даже царские кредитные билеты. Чтобы устранить хаос в 1922 году был создан Государственный банк СССР, а также были проведены несколько деноминаций в течение трех лет. В результате этих изменений экономика СССР стабилизировалась.

В 1947 году деноминация проводилась с 16 по 29 декабря. Десять старых рублей заменялись одним новым. Эта экономическая реформа нужна была для того, чтобы справиться с последствиями прошедшей войны. Были отменены карточки на продовольствие и снижены цены. Планировалось также за счет маленького срока, отведенного на обмен денег, уничтожить всю теневую экономику, но сделать этого не удалось.

В 1961 году снова произошла финансовая реорганизация. Обмен производился в течение всего первого квартала. 10 старых рублей обменивались на один новый. Для населения эта деноминация прошла практически безболезненно, но по факту случилась самая настоящая девальвация: курс рубля упал по отношению к доллару практически в два с половиной раза. Снизилась и себестоимость рубля в золоте: если старый рубль содержал в себе 2,22 грамма золота, то новый — только 0,98.

Этот момент в экономической истории страны запечатлел советский кинематограф. К примеру, в фильме «Бриллиантовая рука» Семен Семенович Горбунков, принимая 500 рублей на расходы, спрашивает, старые это деньги или новые.

Как вернулась копейка

В 1997 году Россия постепенно начинала оправляться от экономического шока. Из-за гиперинфляции денежные расчеты измерялись миллионами рублей, что, конечно, не делало людей богатыми, а лишь затрудняло эти расчеты. Особенно нелегко приходилось бухгалтерам, которые вынуждены были считать миллиарды рублей.

Чтобы исправить ситуацию в августе 1997 года президентом Борисом Ельциным был выпущен Указ «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштабов цен». Согласно ему, с 1 января 1998 года вводился постепенный обмен старых рублей на новые: тысяча рублей старого образца равнялась теперь одному новому. В отличии от предыдущих финансовых реформ эта стала поэтапной. В течение 1998 года принимались как старые, так и новые деньги. В магазинах можно было наблюдать забавную картину: стоимость товаров на ценниках отражалась в новых и старых рублях. Старые деньги можно было обменять до 2002 года.

Стоит отметить, что дизайн купюр не изменился, лишь исчезли лишние нули. Отчасти это было сделано для того, чтобы не шокировать население, не успевающее привыкать к преобразованиям в стране.

В качестве денежной единицы вернулась копейка, которая была отменена в 1992 году из-за галопирующей инфляции. Однако даже с учетом деноминации на монету в 1 копейку или 5 копеек все равно ничего нельзя было купить.

В 2010 году распространился слух, что копейку снова изымут из оборота. Но до сих пор магазины обязаны принимать копейку как законное платежное средство.