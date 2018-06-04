К чему на самом деле чешется ваш нос

Существует немало примет и суеверий, связанных с теми или иными частями человеческого тела. Например, по тому как чесались нос, рука, ухо или глаз, наши предки пытались определить, что произойдет в обозримом будущем.

Голова

Так, если чешется голова или затылок — быть обруганным, «брань на себя слышать», — сообщает Даль в «Пословицах русского народа». А вот в книге Морока и Разумовской «Приметы и суеверия» говорится: «Затылок чешется — к печали». Темечко чешется, если верить книге Кульматова и Кульматовой «Русские народные приметы и поверья», «к думам о семейных и родственных делах». А вот если зудят другие части головы — это к ссорам с близкими.

Если чешется лоб — придётся бить челом кому-нибудь спесивому. Зудит с правой стороны — бить челом мужчине, с левой — женщине. По мнению Кульматовых, в некоторых случаях это предвещало встречу с человеком противоположного пола.

Чешутся или горят щёки значит, кто-то будет слёзы лить. А ещё это может быть к вестям. Если чешется правая щека — вести придут издалека, а левая — из ближних мест.

Брови

Правая бровь чешется к встрече с другом или к тому, что в данный момент кто-то вас хвалит. Левая — вы встретитесь с врагом или лицемерным человеком, или кто-то сейчас вас ругает.

По другому толкованию брови чешутся к поклонам. Если чешется правая бровь, кланяться придется мужчине, левая — женщине. Еще одно толкование, по Далю: «Правая бровь свербит — хвалят, левая — бранят».

Кульматовы же толкуют это так: «будешь смотреть на потных лошадей», то есть будешь встречать приехавшего издалека гостя.

Переносица

Чешется переносица — к покойнику. Хотя Кульматовы утверждают, что это может быть и к встрече с супружеской четой.

Глаза

Чешется левый глаз — к слезам. Чтобы этого избежать, рекомендовалось почесать одновременно оба глаза и трижды их перекрестить. Правый — будете глядеть на любого (или любимого) человека. В то же время Морок и Разумовская дают следующее толкование: «если чешется правый глаз будешь плакать, левый — радоваться». А Кульматовы однозначно определяют: «Плакать будешь».

Уши

Уши чешутся либо к скорым вестям, либо к перемене погоды. Свербит в ушах — у кого-то из знакомых будет новорожденный.

Нос

Свербит в носу — ожидайте радостной вести. Ноздря чешется — к крестинам или родам. Если зудит левая ноздря — это к новостям. Правая быть вам битым. А вот кончик носа чешется к употреблению спиртного — «в рюмку глядеть». Кульматовы уточняют: «Быть в чести и вино пить».

Если чешется под носом — вы либо получите в чём-то отказ, либо столкнетесь с чьей-то неблагодарностью.

Зубы

Чешутся нёбо и десны — кто-то вас осуждает, но вы не сможете определить недоброжелателя. Зубы, по мнению Морока и Разумовской, зудят к свиданию.

Губы

Губы чешутся — будете целоваться. Если чешется верхняя губа — с мужчиной, если нижняя — с женщиной или ребенком. Чешутся обе губы — целоваться придется с супружеской четой. Еще это может быть к походу в гости или гостинцу.

Язык

Язык чешется — говорить с «ветряным». Кульматовы поясняют, что речь идет о разговоре с человеком, пришедшим «с ветра», незнакомцем.

Кончик языка чешется к недобрым пересудам и намерениям со стороны других людей. Чтобы предотвратить неприятности, рекомендуется завязать на чем-нибудь узел, уколоть кончик языка иглой или посыпать его чем-нибудь острым — например, табаком, солью или перцем. Тогда все зло вернется к тем, кто его замышляет.

Усы

Чешутся усы — будете есть гостинцы или какое-то лакомство, а также к свиданию или поцелуям.

Шея

Шея чешется — либо пировать, либо получать побои. Также это может означать, что вы внезапно соберётесь в дорогу. Если шея зудит с затылочной стороны, близкий человек вернется с полдороги и у вас с ним будет разговор.

Грудь

Если у женщины чешется грудь, значит, по ней тоскует возлюбленный, пишут Морок и Разумовская. А вот Кульматовы уверяют, что зуд в груди сулит либо горе, либо ненастье.

Плечи

Плечи чешутся — будете собираться в дорогу. Если чешется правое плечо — уедете надолго. Левое — ненадолго.

Ключицы

Ключицы чешутся — будете в гостях или почётном собрании. Если чешется загривок — задуманное вами осуществится.

Подмышки

Под мышками чешется к болезни, но не слишком тяжелой. При этом, если чешется под правой мышкой — болеть будете сами, если под левой — кто-то из близких.

Бока чешутся — либо ждите гостей, либо вам вернут долг.

Локти

Если чешется локоть — будете спать на новом месте, на чужой постели. Также Даль приводит ещё одну примету — к горю. По Кульматовым, правый локоть зудит к спору, ссоре или драке, левый — к странному предложению.

Морок и Разумовская, в свою очередь, сообщают, что правый локоть чешется к радости, левый — к слезам.

Ладони

Правая ладонь чешется — к получению денег. А вот если зудит левая, то деньги придется отдавать или терять.

Ноги

Подошвы ног чешутся — отправитесь в путь. Если чешется правая ступня — дорога будет ранней, левая — поздней. Зачесалось колено — встретитесь с неприятным человеком.

«Подошвы зачесались — быть сапогам за плечами (болтаться сапогам на посохе)», — пишет Даль. А «подколенки чешутся — дорогу слышать». Пятки чешутся — если летом, к дождю, зимой — к оттепели. Пальцы на ногах или мозоли на них чешутся к перемене погоды или ненастью, но это касается только стариков или больных.