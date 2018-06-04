За что в Российской империи вызывали на дуэль

Практика вызова на дуэль появилась на Руси довольно поздно, во второй половине XVII века, благодаря иностранцам. Вскоре дуэли были запрещены Петром I в 1706 году, а нарушение закона каралось повешением.

Кодекс чести

По определению культуролога Юрия Лотмана , дуэль — это «происходящий по определённым правилам парный бой, имеющий целью восстановление чести, снятие с обиженного позорного пятна, нанесённого оскорблением». Таким образом, именно стремление к очищению от оскорбления было главной причиной вызова на дуэль.

При этом, для восстановления справедливости не обязательно было дойти до самого поединка, а тем более убивать противника. Как указывает Лотман, иногда и сам вызов на дуэль считался очищением, за которым следовало примирение врагов.

Но бывали и случаи, когда снятие оскорбления требовало гибели одного из участников. Тогда изначально устанавливались смертельные условия поединка, не дававшие шансов одному из противников.

Одна из самых известных дуэлей в российской истории, закончившаяся гибелью великого поэта Пушкина, относится именно к таким, изначально предрешённым дуэлям. Барьеры отделяли Пушкина и Дантеса друг от друга лишь на 10 шагов.

Подобной была и литературная дуэль Грушницкого и Печорина, описанная Лермонтовым в романе «Герой нашего времени». Печорин неслучайно выбирал местом для поединка узкую площадку на вершине скалы. «Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги…», — объясняет герой Лермонтова.

Cherchez la femme

Вышеописанные дуэли объединяет один фактор — женщина. В Российской империи дуэли часто происходили из-за оскорбления чести женщины или же из-за оскорбления чести того, кто считал её своей.

Ещё одной известной «романтической» дуэлью можно считать так называемую дуэль четырёх, в которой участвовал и Грибоедов. Речь идёт не об одной дуэли, а о двух, произошедших в 1817-1818 ггоды в Петербурге и Тифлисе. В первой из них сошлись кавалергард Василий Шереметьев и граф Александр Завадовский.

Шереметьев вызвал Завадовского на дуэль после того, как тот встретился у себя на квартире с возлюбленной Шереметьева — балериной Авдотьей Истоминой. Грибоедов же оказался вовлечённым в эту историю из-за того, что именно он привёз красавицу на квартиру к своему другу, у которого тогда жил.

По воспоминаниям современника этих событий драматурга Жандра, Шереметьев не знал, кого ему следовало вызвать на дуэль, и просил совета у своего приятеля Якубовича. Именно он подсказал ревнивцу, что было «два лица требующих пули».

В итоге, в ноябре 1817 года состоялась дуэль между Шереметьевым и его обидчиком Завадовским, на следующий день после которой раненный кавалергард скончался. Но его честь всё же была восстановлена.

Как писал Лотман в своей книге «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства XVIII-начало XIX века», самого факта пролития крови (неважно чьей) уже было достаточно для восстановления нанесённого ущерба.

Вторая дуэль с менее трагическим исходом произошла в 1818 году на Кавказе недалеко от Тифлиса. Якубович, давший другу слово отомстить за него, стрелялся с Грибоедовым, направлявшимся в то время в персидскую миссию. В итоге дипломат получил ранение в кисть руки, а Якубович отделался лёгким испугом. Таким образом, и месть за друга могла стать причиной вызова на дуэль.

Самые необычные дуэли

Иногда поводом для дуэли становились совершенно нелепые казусы, которые, однако, затрагивали честь обиженного и требовали восстановления справедливости. Об абсурдности некоторых случаев вызова на дуэль писал Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Бывало хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагою или шляпою, повредит ли на голове один волосочек, погнёт ли на плече сукно, так милости просим в поле…».

Так, например, тот же Пушкин, который всего за свою жизнь участвовал в 29 дуэлях, в молодости был вызван к барьеру своим товарищем Карлом Кюхельбекером за невинную шутку. А однажды в поединке чуть не сошлись два великих писателя Тургенев и Толстой из-за того, что последний во время спора плюнул в сторону своего давнего друга.

Необычным бывал и состав участников дуэлей. Несмотря, на то, что вызов на дуэль считается скорее способом выяснения отношений между мужчинами, случались и женские поединки. Так, например, в 1770 году спор между Екатериной Воронцовой-Дашковой и герцогиней Фоксон закончился вооруженным разбирательством.

Любительницей подраться на шпагах была и будущая императрица Екатерина II. Ещё в отрочестве она таким образом пыталась выяснить отношения со своей троюродной сестрой. А уже будучи женой наследника престола Петра Фёдоровича, однажды чуть не была вызвана им на дуэль, так как, по его словам, она стала «невыносимо горда».

К сожалению, дуэли, которые стоили жизни не одному представителю русской аристократии, зачастую происходили по причине затронутого самолюбия, а не чести.