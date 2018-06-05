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Без удовольствия: каким был секс в Средневековье
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Без удовольствия: каким был секс в Средневековье 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Думая о Средневековье, многие представляют дам в роскошных платьях, романтику и рыцарские турниры. Заняться сексом в Средние века являлось достаточно проблематичным, поэтому парочкам приходилось идти на ухищрения и страдать от ряда ограничений.
К примеру, в период с V по XV века считалось греховным предаваться страсти по субботам, воскресеньям, а также средам и пятницам. Кроме того, решительно не рекомендовалось делать это в дневную пору и без одежды, а еще ограничения касались того периода, когда у женщины менструация или она находится в положении. Нельзя было вступать в интимную близость и на период постов или различных церковных праздников.
По факту, секс одобрялся лишь когда парочки планировали зачатие, а ласки партнера, страстные поцелуи или различные «развратные» позы. К тому же, считалось дикостью предаваться плотским утехам лишь ради получения удовольствия, особенно во времена активности церкви.
Кроме того, в Средние века было достаточно непросто найти укромное место, чтобы остаться наедине, ведь даже помещения могли быть тесными, холодными и в целом не отличающимися удобством. На сене или в поле, к примеру, было многим удобней.
Anews
Церковь всячески пыталась «помочь» обществу, выпустив специальный «Пенитенциал», где раскрывались все тайны сексуальной жизни и нормы, которых стоит придерживаться. Любая поза, за исключением миссионерской, считалась постыдной. Оральные ласки или анальный секс находились под строжайшим запретом, то же касалось и самоудовлетворения. Все дело в том, что такое взаимодействие не вело к рождению детей, а значит, по мнению пуристов, не имело смысла. Притом все это не было пустословством, ведь нарушителей карали. Чаще всего им предстояло в течение трех лет заниматься покаянием и служением в церкви ради избавления от «грехов».
Впрочем, не только церковь в Средневековье осуждала вольное сексуальное поведение, ведь то же делали дворяне, члены королевской семьи и даже помещики. К примеру, Филипп IV однажды узнал, что некоторые из рыцарей имели интим с его не состоявшими в браке дочерьми. Воинов в итоге ожидала казнь, а девушек отправили в монастырь.
Anews
Между тем, несмотря на ряд ограничений, проституция в Средние века все же активно процветала. Церковь ее предпочитала игнорировать, считая необходимым злом. Бордели были распространены повсеместно, а дам легкого поведения обычно можно было отличить по одежде. К числу постоянных клиентов относились также и представители высших слоев общества.
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