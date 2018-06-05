Что случилось с потомками Достоевского

Федор Михайлович Достоевский оставил после себя не только великое литературное наследие, но и потомство. В браке с первой супругой Марией Дмитриевной детей у писателя не было, а вот вторая жена Анна Григорьевна родила ему четверых. Как же сложилась их судьба? И что стало с внуками и правнуками Федора Михайловича?

Анна Григорьевна Достоевская в девичестве носила фамилию Сниткина и была дочерью мелкого чиновника. Анна Григорьевна познакомилась с писателем, когда работала у него стенографисткой. У супругов была большая разница в возрасте (больше 20-ти лет), но это не помешало семейному счастью и рождению детей.

Их первенец, дочь София, появилась на свет в 1868 году. Однако в том же году она простудилась и умерла. Девочку похоронили на одном из кладбищ Женевы, где в тот момент и находилась чета Достоевских.

Уже в следующем 1869 году Анна Григорьевна подарила мужу вторую дочь Любовь. Это случилось в немецком Дрездене. Девочке было 12 лет, когда ушел из жизни сам писатель. Любовь Федоровна впоследствии тоже взялась за перо, написала несколько рассказов и мемуаров, посвященных отцу, но ни те, ни другие особого успеха не имели. Еще до революции Достоевская уехала на лечение за границу и назад не вернулась. Она умерла в Италии в возрасте 57 лет от болезни крови.

В 1871 году уже в Петербурге появился сын Федор. В детстве и юности он тоже писал, но после его стали больше увлекать лошади. Федор Федорович жил в Крыму, где и занимался коневодством. Достоевский-младший скончался в возрасте 51 года.

Другой сын Алексей, 1875 года рождения, умер, когда ему не было еще и 3-х лет. По одной из версий, причиной смерти стала эпилепсия, которой, как известно, страдал и его отец.

Внуки и правнуки

У первого сына Достоевского Федора было трое детей. Дочь Федора Федоровича скончалась еще в младенчестве, а сын тоже Федор умер в возрасте 16 лет. Последний писал талантливые стихи и вполне мог бы стать известным поэтом. Продолжил род только второй внук писателя Андрей, родившийся в 1908 году. Андрей Федорович стал инженером. Он жил в Ленинграде и преподавал в техникуме.

Андрей Федорович в свою очередь стал отцом Дмитрия, правнука Достоевского. Дмитрий Андреевич появился на свет в 1945 году. Его сестра умерла в раннем детстве. Правнук писателя всю жизнь трудился по рабочим специальностям: был электриком, монтером и даже водителем трамвая. Он здравствует и поныне и проживает в Санкт-Петербурге. У Дмитрия Андреевича есть сын Алексей и четверо внуков Анна, Вера, Мария и Федор.

Братья и сестры

У самого Федора Михайловича Достоевского было трое братьев и четыре сестры. Старший Михаил не только писал, но и занимался переводами. Он умер в 43 года. Один из младших братьев писателя Андрей стал архитектором, а другой Николай — инженером.

Сестра Федора Михайловича Варвара вышла замуж за состоятельного человека и стала Карепиной. Она была крайне скупа и повторила судьбу старухи-процентщицы из «Преступления и наказания». Варвару Михайловну убил дворник, который позарился на ее сбережения.

Две другие сестры Достоевского Вера и Любовь оказались близнецами. Любовь умерла в младенчестве, а Вера зарегистрировала отношения с неким Ивановым. Судя по воспоминаниям современников писателя, брак Веры Михайловны был счастливым.

Самая младшая в семье Александра Михайловна дважды шла под венец и была сначала Голеновской, а после Шевяковой. Шевякова, как и Карепина, не отличалась щедростью и даже судилась со своими родными братьями.