Сколько получил Горбачев за рекламу пиццы

Развал СССР — эпохальное событие, которое резко изменило обстановку в мире и ещё не одно десятилетие будет эхом отдаваться в мировых политических процессах. Одной из знаковых персон, связанных с этим историческим периодом, бесспорно остается Михаил Горбачев . Кто-то называет его предателем и обвиняет в катастрофических последствия, а кто-то считает политиком, который избавил мир от ядерной угрозы и подарил свободу народам Советского Союза.

Но Михаил Сергеевич запомнился ещё и как один из немногих политических лидеров, который согласился сниматься в рекламе. Он успел отметится в рекламах таких крупных фирм, как «Национальные железные дороги Австрии» и «Луис Виттон», но его дебютом на этом поприще стала реклама «Pizza Hut» в 1997 году.

Сюжет ролика прост и незамысловат. Гуляя по Москве с ребенком Горбачев заходит в пиццерию уже упомянутой фирмы, где заказывает себе пиццу. В это время за соседним столиком сидит компания, которая бурно обсуждает итоги перестройки. Кто-то приводит положительные аргументы, кто-то отрицательные, но в итоге одна из участниц говорит, что благодаря Горбачеву они могут сидеть тут и есть пиццу. Заканчивается все всеобщим криком «за Горбачева!» — почти тостом, только вместо кружек в руках у людей по куску пиццы.

Эта реклама стала сродни горящей палке, которую засунули в муравейник. Оказавшееся за чертой бедности большинство населения постсоветского пространства с возмущением наблюдали, как человек, которого они считали виноватым в своем нищенском существовании, сидит и поедает пиццу, да ещё и получает за это деньги.

Размер гонорара сам Горбачев не разглашал, отмечая, что деньги в любом случае пошли не ему в карман, а в бюджет организованного им фонда. Между тем, позднее стало известно, что общий бюджет рекламного ролика составил миллион долларов, а лично Горбачев за эту съемку получил 150 тысяч $.

После съемок этой рекламы первый и единственный президент СССР принимал участие ещё в двух рекламных кампаниях. В 2000 году он снялся в рекламе «Национальные железные дороги Австрии». А в 2007 году снялся для рекламы сумок «Луис Виттон».

Гонорары за эти съемки Горабчев также держал в секрете, однако, утверждал, что все вырученные деньги он направлял на развитие и поддержку своего фонда.