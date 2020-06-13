Невероятные вещи, найденные в космосе

Человечество начало осваивать космос в середине прошлого века. За прошедшие десятилетия сделано множество открытий, и среди них есть очень любопытные. "Рамблер" подробнее расскажет о некоторых из них.

Планета из алмазов

Планету PSRJ1719-1438B открыли в 2009 году. Ее особенность состоит в том, что она состоит преимущественно из алмазов. Планета находится на расстоянии 4 000 световых лет от Земли.

Комета Лавджоя

В газопылевом хвосте кометы Лавджоя обнаружено 20 типов органических молекул, в том числе сахара и спирта. Это выяснили специалисты, работающие в обсерватории в Сьерра-Неваде.

"Адская" планета

Планету Cоrot-7B без колебаний можно назвать адской. Планета вращается вокруг звезды Cоrot-7 в созвездии Единорога в 500 световых лет. На освещенной стороне планеты образовался океан из лавы с температурой +2 500 градусов Цельсия.

Дождевое облако

Гигантское дождевое облако, в 100 000 раз превышающее размеры Солнца, расположено в 10 миллиардах световых лет от нас и предположительно окутывает колоссальную черную дыру.

Океан жизни