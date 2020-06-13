Невероятные вещи, найденные в космосе

Человечество начало осваивать космос в середине прошлого века. За прошедшие десятилетия сделано множество открытий, и среди них есть очень любопытные. "Рамблер" подробнее расскажет о некоторых из них.
Планета из алмазов
Планету PSRJ1719-1438B открыли в 2009 году. Ее особенность состоит в том, что она состоит преимущественно из алмазов. Планета находится на расстоянии 4 000 световых лет от Земли.
Комета Лавджоя
В газопылевом хвосте кометы Лавджоя обнаружено 20 типов органических молекул, в том числе сахара и спирта. Это выяснили специалисты, работающие в обсерватории в Сьерра-Неваде.
"Адская" планета
Планету Cоrot-7B без колебаний можно назвать адской. Планета вращается вокруг звезды Cоrot-7 в созвездии Единорога в 500 световых лет. На освещенной стороне планеты образовался океан из лавы с температурой +2 500 градусов Цельсия.
Дождевое облако
Гигантское дождевое облако, в 100 000 раз превышающее размеры Солнца, расположено в 10 миллиардах световых лет от нас и предположительно окутывает колоссальную черную дыру.
Океан жизни
Океан жизни, возможно, существует на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. Условия на поверхности и в атмосфере Титана далеки от идеальных: температура -170 градусов Цельсия, местами протекают метан-этановые реки, а большая часть поверхности покрыта водяным льдом. Титан часто сравнивают с Землей на ранних стадиях ее развития, а ученые из NASA полагают, что в глубинах океана могла зародиться жизнь.