Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Космические открытия, сделанные учеными 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Невероятные вещи, найденные в космосе
Фото: depositphotos.com
Человечество начало осваивать космос в середине прошлого века. За прошедшие десятилетия сделано множество открытий, и среди них есть очень любопытные. "Рамблер" подробнее расскажет о некоторых из них.

Планета из алмазов

Планету PSRJ1719-1438B открыли в 2009 году. Ее особенность состоит в том, что она состоит преимущественно из алмазов. Планета находится на расстоянии 4 000 световых лет от Земли.

Комета Лавджоя

В газопылевом хвосте кометы Лавджоя обнаружено 20 типов органических молекул, в том числе сахара и спирта. Это выяснили специалисты, работающие в обсерватории в Сьерра-Неваде.

"Адская" планета

Планету Cоrot-7B без колебаний можно назвать адской. Планета вращается вокруг звезды Cоrot-7 в созвездии Единорога в 500 световых лет. На освещенной стороне планеты образовался океан из лавы с температурой +2 500 градусов Цельсия.

Дождевое облако

Гигантское дождевое облако, в 100 000 раз превышающее размеры Солнца, расположено в 10 миллиардах световых лет от нас и предположительно окутывает колоссальную черную дыру.

Океан жизни

Океан жизни, возможно, существует на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. Условия на поверхности и в атмосфере Титана далеки от идеальных: температура -170 градусов Цельсия, местами протекают метан-этановые реки, а большая часть поверхности покрыта водяным льдом. Титан часто сравнивают с Землей на ранних стадиях ее развития, а ученые из NASA полагают, что в глубинах океана могла зародиться жизнь.
Видео дня. Призраки, снятые камерами наблюдения
Комментарии 1
Истории , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Реакция кота, съевшего мороженое, взорвала Сеть
Сбой в матрице: удивительные снимки без фотошопа
Сбой в матрице: удивительные снимки без фотошопа
Странности, которые увидели советские зонды на Венере
Странности, которые увидели советские зонды на Венере
Как 19-летняя девушка обманула весь мир
Как 19-летняя девушка обманула весь мир
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
Самые необычные слухи об Антарктиде
10:53
Самые необычные слухи об Антарктиде
Места Истории
Панды в ресторане показали людям дистанцию
01:49
Панды в ресторане показали людям дистанцию
Места Безумный мир
103-летний дедушка стал марафонцем в своем саду
01:48
103-летний дедушка стал марафонцем в своем саду
Люди
Ученые поняли тайну Бермудского треугольника
10:24
Ученые поняли тайну Бермудского треугольника
Истории Места
Летающий российский мотоцикл рухнул в Дубае
01:05
Летающий российский мотоцикл рухнул в Дубае
Безумный мир
Зачем Хрущев решил отдать Крым Украине
00:58
Зачем Хрущев решил отдать Крым Украине
Истории
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
04:15
Как Шанхайская башня стала сплошной проблемой
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение