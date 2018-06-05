Сколько преступников русские правители помиловали

Русских правителей часто выставляют в невыгодном свете: им по сей день приписывают тиранические и диктаторские наклонности. Так или иначе, в российской истории есть моменты, когда русские государи проявляли мягкосердечие и миловали даже предателей.

Шуйский

Пожалуй, самый уникальный случай в истории помилований — случай Василия Шуйского. Он не только был помилован, но и стал впоследствии царем. Во время царствования Лжедмитрия I Шуйский активно распускал о том, что «царь не настоящий». За это он был приговорен к смертной казни. 25 июня 1605 года назначено было для исполнения приговора.

Шуйский был вывезен к плахе, уже прочитана была ему сказка, или объявление вины, уже простился он с народом, объявив, что умирает за правду, за веру и народ христианский, как прискакал гонец с объявлением помилования. Казнь заменена была ему ссылкой в Галицкие пригороды, все имение Шуйских отобрали в казну.

Новиков

Николай Новиков был виднейшим представителем культуры своего времени, журналистом, писателем, издателем. Своей активной деятельностью Новиков был удобен не всем, в том числе и самой Екатерине II. Над ним стала собираться гроза, Новиков был обвинен в «гнусном расколе», в корыстных обманах, в масонской деятельности, в сношениях с герцогом брауншвейгским и другими иностранцами.

Помиловал Новикова император Павел I в первый же день своего царствования. Новиков был заключён в крепость ещё в полном развитии его сил и энергии, а вышел оттуда «дряхл, стар, согбен». Он вынужден был отказаться от всякой общественной деятельности и до самой своей смерти 31 июля (12 августа 1818) прожил почти безвыездно в своём Авдотьине. Имение Новикова было выставлено на аукцион

Радищев

Александр Радищев был помилован дважды. Осужденный и сосланный Екатериной II, он был сначала помилован Павлом Первым, но помилован не до конца — ему было предписано жить в Калужской губернии. Окончательно освободил Радищева Александр Первый. Опальный писатель был вызван в Петербург и назначен членом комиссии для составления законов. Долго он ни проработал, ни пожил. По слухам, он настойчиво продолжал говорить о равенстве всех перед законом, но его не слышали, а те, кто слышал, напоминали о Сибири. Радищев выпил яду.

Декабристы

Александр II в честь своей коронации в 1856 году помиловал декабристов. Для истории России это был беспрецедентный шаг: была проявлена милость к тем, кто хотел свергнуть режим и царя. Для самого Александра Второго такая либеральность вышла, в итоге, боком. Кроме декабристов он помиловал петрашевцев и участников польского восстания. Погиб император в 1881 году от рук «революционеров».

Ульянов