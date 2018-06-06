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Как понять, что рыбка гуппи сердится
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Как понять, что рыбка гуппи сердится 

Популярная механика 9 часов назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен National Geographic Россия.
Некоторые животные умеют менять цвет глаз в зависимости от обстоятельств. Северные олени делают это вслед за сменой времен года, что помогает им адаптироваться к переходу от почти полной темноты полярной ночи к слепящему свету дня. Известны такие способности и среди рыб, но точные причины, как и механизм действия, до сих пор оставались малоизученными.
Для более глубокого понимания вопроса биологи провели лабораторные эксперименты с участием рыбок гуппи (лат. Poecilia reticulata). В основе лежало предположение о том, что смена цвета глаз связана с необходимостью проявить агрессию: в борьбе за пищу или при защите. В аквариум к настоящим рыбкам подсаживали роботизированных гуппи среднего размера, запрограммированных на различные конфликтные ситуации — в частности, на то, чтобы отбирать у соперников пищу.
По результатам наблюдений выяснилось, что смена цвета глаз действительно провоцируется агрессией, притом реакция следует не позднее, чем через 3 секунды. И самки, и самки, заметив чужака, превращали свои глаза из серебристых в черные, и это позволяло сородичам даже на расстоянии узнать о появлении проблемы. При этом от эмоций к действиям гуппи переходили только в том случае, если противник был мельче или имел сопоставимые размеры. С крупными врагами они в схватку не вступали, но свое сердитое настроение все равно показывали.
Подводя итоги, биологи отмечают, что точные механизмы этого поведения еще не раскрыты. Но и предварительные выводы открывают широкое поле для научной деятельности: передача сигнальной информации с помощью глаз — новое поле для исследований.
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