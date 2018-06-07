Самые авторитетные кланы Великого Новгорода

По могуществу и богатству некоторые боярские кланы Великого Новгорода не уступали флорентийским Медичи, пока не попали внутрь «горизонта событий» амбициозного Московского княжества…

Противоборство боярских родов, упорное, ожесточённое, вплоть до столкновений и кровопролития — неотъемлемая часть истории Великого Новгорода. Гюрятиничи против Завидичей, Микульчичи против Иванковичей, Захарьиничи против Якуньичей, Михалчичи против Нездиничей и так далее — борьба продолжалась в течение шести веков, до разгрома Новгорода Иваном Грозным . Династий боярских было гораздо больше семи. Остановимся на некоторых из них, более «живучих».

Гюрятиничи-Роговичи

Одна из старейших крепостей Руси, до сих пор сохранившая название «детинец», расположена на левом берегу реки Волхов. Первое летописное упоминание о новгородском Одной из ветвей боярского рода Гюрятиничей стали дворяне Кузьмины-Короваевы. Основатель династии — посадник Гюрята, о котором известно за давностью лет совсем немного. В частности, предполагается, что на основе его слов написана часть «Повести временных лет». О его внуке, посаднике Якуне Мирославиче сохранилось больше сведений. Одна из историй красноречиво очерчивает нравы жителей средневекового Новгорода.

Пробыв посадником четыре года, Якун в одну из ночей сбежал из города вместе с князем. Князю удалось скрыться, а Якуна с братом Прокопием поймал народ, избил, раздел и, полуживых, голых, сбросил с Великого моста. Братья выжили, и успокоившиеся граждане решили не добивать знатных бояр. На братьев наложили штраф: на Якуна 1000 гривен, а на его брата — на сто.

Михалчичи

Один из представителей династии Михалчичей — Твердислав Михалкович — рекордсмен среди посадников. В начале XIII века борьба боярских родов была особенно острой. Народ неоднозначно и, скорее, негативно относился к Твердиславу. И, тем не менее, боярин провёл в должности посадника с перерывами 17 лет (при том, что многих бояр смещали с посадничества через несколько месяцев после начала правления).

Вече четырежды выбирало Твердислава в посадники. Иногда совершенно неожиданно. Так, в 1218-м году из-за боярина в городе произошло побоище, после которого вече целую неделю не могло решить, действительно ли виновен в ней Твердислав. Неизвестно, к чему пришли бы новгородцы, возможно, дискуссия закончилась бы новой стычкой, если бы не вмешался князь, который взвалил вину на боярина.

Но новгородцы не были бы новгородцами, если бы поддержали князя: доселе непримиримые между собой, они объединились против него и выбрали Твердислава в посадники. Так боярин, который мог быть изгнан или сброшен в Волхов, вдруг снова стал первым в республике чиновником.

Нездиничи

Нездиничи, жившие по соседству с Михалчичами, были их ярыми политическими противниками. Если Михалчичи обычно выступали в поддержку князя, Нездиничи, наоборот, ратовали за усиление боярства. В чём немало преуспели.

Дмитрий Мирошкинич за три года посадничества не только укрепил боярскую власть, но успел обложить население непосильными налогами, сверхприбыли с которых отправлял в семейную казну. Вольные новгородцы недолго терпели коррупционера, благополучно свергли его, а имение на Прусской улице, самом элитном районе города, разорили и сожгли.

Анциферовичи

Анциферовичи, или Мишиничи, часто использовали народные волнения или политические конфликты в личных целях. Так, родоначальник династии по имени Миша до того, как стать одним из героев Невской битвы, участвовал в авантюре «Борисовой чади», которая пыталась привезти в Новгород своего князя, но безуспешно, и, прождав всё лето в Пскове , сбежала к ливонцам.

Потомок Миши, Анцифер, или Онсифор, как сам он называет себя в берестяных грамотах, был куда более удачлив. В 1342 году он возглавил восстание черни против бояр. Восстание, разумеется, провалилось, Анцифер был изгнан из города, но вскоре вернулся и, поддерживаемый народом, стал посадником в 1350 году.

Он провёл реформу управления, по которой городом управлял совет из шести «старых» посадников, один из которых на год избирался степенным, то есть главным. При этом сам боярин от посадничества отказался. Впрочем, он и без того имел огромное влияние в городе.

Борецкие

С Анциферовичами боролись — и, в конце концов, сместили их — бояре из рода Борецких, сторонники объединения республики с Литвой . Их политика, в конечном счёте, стала поводом, которым воспользовался Иван Третий, чтобы аннексировать Новгородскую Землю.

Наиболее харизматичный персонаж этой династии — Марфа-посадница, которая формально посадницей никогда не была, но на деле правила республикой долгие годы.

Известна легенда, связанная с ней и святым Зосимой, основателем Соловецкого монастыря.

Зосима прибыл в Новгород ходатайствовать за своих монахов, которым боярские дети не позволяли ловить рыбу. Все приняли инока кроме Марфы. Когда его прогоняли с боярского двора, он сказал: «Придут дни, когда живущие во дворе сем не оставят в нем следов своих, и затворятся двери дома сего, и двор их будет пуст».

Одумавшись, Марфа пригласила преподобного к себе на пир. Посреди пира он вдруг замер, устремив глаза на бояр. Опустил глаза — взглянул снова. И снова опустил глаза. И снова взглянул. Опечалился Зосима и не прикоснулся больше к пище.

Когда один из гостей спросил, чем объясняется странное поведение преподобного, он ответил: «Шесть бояр, виденных мною на пиру без голов, со временем будут обезглавлены». Этих бояр Иван Третий, взяв Новгород, велел казнить.

Авиновы

Многие боярские роды со временем превратились в дворянские. Так, род дворян Авиновых ведёт свою родословную от новгородских бояр.

Они состояли в партии Марфы Борецкой, активно участвовали в консолидации с Литвой, и, как следствие, два брата Авиновых, посадники Захарий и Кузьма, были убиты разъярённой толпой. После присоединения Новгорода к Москве и особенно после разгрома новгородцев Иваном Грозным переселились в Рязанскую губернию.

Остафьевы

Род Остафьевых, впоследствии ставших Астафьевыми, начался с тысяцкого Евстафия Афанасьевича. Они не играли первой роли в истории Новгорода, но активно участвовали в его жизни, пережили поход Ивана Грозного, были пожалованы в дворянство, и потомки их живут по сей день.

Один из Остафьевых, Афанасий, был посадником и, как многие его ровесники, состоял в партии всесильной посадницы Марфы.