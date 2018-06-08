Как в СССР создали еду из нефти

Проекты советского академика Александра Несмеянова по изготовлению искусственной пищи надолго опередили время. Смелые идеи и разработки русского ученого берутся на вооружение только сейчас, когда прошло более полувека после реализации первого масштабного проекта изобретателя по синтезу белковой зернистой икры из обрата.

Такое могло придти в голову только вегетарианцу

На изобретателя искусственной «черной икры» и нефтяных дрожжей в свое время сильно повлияла картина голода в СССР в 20-х годах. Несмеянов был членом продотрядов, ездившего по деревням и селам изымать зерно у крестьян, и насмотрелся всякого, в том числе, и случаев людоедства, до которого были доведены обезумевшие от недоедания селяне. Потрясенный увиденным, он дал клятву сделать все возможное для решения проблемы с продовольствием не только в Советском Союзе, но и за его пределами.

Ученому-химику, который с детства был убежденным вегетарианцем, повезло уцелеть во время Большого Террора (одного из братьев Александра Николаевича расстреляли в 1941 году по обвинению в шпионаже). Лауреат Сталинской, а впоследствии и Ленинской премий, будущий дважды Герой Социалистического Труда, Несмеянов к началу 50-х годов стал довольно авторитетным химиком-органиком, с 1948 по 1951 годы он ректорствовал в МГУ . А с 1951 года — Президент Академии наук СССР.

Несмеяновская идея создавать еду из углеводородов и наладить ее промышленное производство не нравилась аграрнику Хрущеву. Никита Сергеевич был в корне не согласен с тем, что этот проект может стать реальной альтернативой сельскому хозяйству, с большим трудом и медленными темпами восстанавливавшемуся после Великой Отечественной войны. После 10 лет президентства А. Н. Несмеянов ушел с поста главы АН СССР.

Вначале был обрат

Несмотря на непризнание официальной властью полезности разработок по изготовлению искусственных продуктов питания, эта деятельность с середины 50-х годов под руководством А. Н. Несмеянова в химико-биологических институтах страны продолжалась. Главной задачей было получение пищевого белка из сырья не животного происхождения — вегетарианец Несмеянов не хотел для этих целей убивать животных.

В начале 60-х годов химик в Институте элементоорганических соединений АН СССР разработал и освоил промышленный метод, при помощи которого изготавливалась белковая «зернистая икра», аналог подобного осетрового продукта. Ее сделали, используя в качестве основы белок обрата — отходов производства молока. Параллельно велась работа по выращиванию дрожжей из углеводородов нефти с последующим получением из этого вещества пищевого белка.

Как вспоминают современники химика, вкус синтетических продуктов для Несмеянова значения не имел — он полагал, что соль, сахар, пищевая кислота, кофеин или хинин могут потом его создать. Из химически полученного белка помощники ученого как-то сделали макароны. Руководитель эксперимента попробовал и нашел продукт вполне съедобным. После макарон настал черед «зернистой икры».

Несмеянов был одержим идеей накормить страну химической едой, настойчиво доказывал в научных работах ее многочисленные преимущества, рассуждал о перспективах промышленного производства синтетических продуктов питания. Уже в 60-е годы он призывал активно добывать пищевой белок из растительных несельскохозяйственных культур (эти идеи начали серьезно интересовать ученых только сейчас, в XXI веке).

Ученый утверждал, что полученные из нефти дрожжевые «мясо», «масло», «сыр» гораздо дешевле натуральных аналогов.

Куда девать колхозников?

Идеи Несмеянова казались утопичными и потому не воспринимались властями всерьез. Более того, ученый рассуждал аполитично — по логике химика, если начать развивать промышленное производство нефтяного белка, но большую часть пашущих, сеющих и убирающих урожай тружеников села нужно лишать работы — при таком подходе сельхозпродукция окажется не нужна! Несмеянов взял на себя смелость решать за ЦК КПСС , как устранить продовольственную проблему в СССР. Предложения химика во властных структурах одобрения не встретили, и опыты ученого так и остались на уровне лабораторных экспериментов.

… Возвращение к теме создания синтетических продуктов происходит сейчас, спустя более чем полвека с начала экспериментальных разработок А. Н. Несмеянова — искусственное мясо на Западе пытаются делать на основе стволовых клеток животных, на основе растительных белков изготавливают «курятину»… Многие учены считают, что из-за перенаселения нашей планеты очень скоро тема создания искусственной пищи станет особенно актуальной — рано или поздно наступит момент, когда натуральной продукции для прокорма многомиллиардного человечества попросту не хватит.