Какие на Руси водились русалки

Сложно найти человека, который бы не слышал о русалках. Но не всем известно, кто и как мог стать русалкой и чем отличались эти существа от другой нечистой силы. В книге известного русского этнографа Дмитрия Зеленина «Очерки русской мифологии» собран богатейший материал, касающийся этих колоритных фольклорных персонажей.

Заложные покойники

На Руси считалось, что русалкой могла стать особа, умершая не своей смертью. Таких людей называли «заложными» покойниками, что и означало умерших насильственной или преждевременной смертью. Чаще всего это были утопленницы, погибшие случайно, покончившие жизнь самоубийством или убитые посредством утопления.

Суицид мог быть совершен и путем повешения. Такая покойница тоже превращалась в русалку. В глубокой древности к ним относили и души покойников, над которыми тяготело ужасное родовое проклятие. У южных славян считалось, что в этих существ обращаются также души умерших раньше времени некрещеных младенцев.

Русалками становились только маленькие дети или женщины. Обычно это были молодые незамужние девицы, для которых столь ранняя смерть являлась чем-то абсолютно неестественным. Женщины замужние — даже достаточно молодые — нередко умирали при родах. Эти случаи относили к категории естественной смерти, и такие покойницы в русалок не превращались.

Само название «русалка» использовалось довольно редко. Больше были распространены другие наименования (особенно у южных славян): «водяница», «лешачиха» (от слова «леший»), «чертовка», «купалка» и др. Также русалок называли и «лоскотухами», потому что они могли залоскотать (защекотать) до смерти.

Внешний вид и нрав русалок

Русалки считались опасными существами с непредсказуемым нравом. Согласно преданиям, пик их активности приходился на глубокую ночь. Заложные покойницы выходили из рек и вели себя довольно шумно: хохотали, пели или хлопали в ладоши. Места, где предполагалось присутствие русалок, люди старались избегать.

По народным поверьям, эти существа могли утаскивать соблазненных их девичьей красотой мужчин в реку и топить. Часто утопленницы сидели на берегах и горько плакали о своей доле. Русалок заставали и за расчесыванием их длинных роскошных волос. Покойницы использовали для этого железные гребни.

Видевшие русалок описывали их как небывалой красоты девушек с длинными, иногда русыми, чаще — зелеными волосами. Русалки никогда не заплетали косы, ходили в длинных призрачно-белых одеждах, похожих на погребальный саван. Кожа у них была мертвенно-бледной, почти прозрачной. Голову водяницы украшали венками из ивовых прутьев и цветов.

В Забайкалье русалок представляли девицами с черными, как смоль, длинными волосами. По народным поверьям, распространенным в этом регионе, они могли быть не только красивыми, но и страшными, а также отличаться не только злым, но и добрым нравом.

Русальские обряды

Из самых популярных обрядов, связанных с этими существами, можно назвать проводы и похороны лоскотух. У южных славян также была распространена традиция поминать души всех преждевременно умерших — в том числе и русалок — на Троицкой неделе. Этот обычай назывался «русальными поминками».

В это время было принято оставлять на краю поля кусок хлеба или плошку с медом для русалки. В подарок водяницам также оставляли мотки ниток, ленты или полотенца, повязывая их на ветки дубов. Все эти подношения были призваны задобрить злокозненных покойниц. Считалось также, что эти существа любят выходить в ночь на Купала. Их тоже следовало умилостивить в это время разными подарками.

Водяницы любили гулять в полях и лугах. Могли забрести и дом, попортить скотину или наделать других пакостей, поэтому их было принято провожать назад, к рекам или в лес. По случаю таких «проводов» устраивались гулянья с песнями. Девушки пели особые песни, ласково упрашивая русалку вернуться в свою реку.

Иногда проводы русалок напоминали обряды сожжения Костромы. Чучело в виде девушки в длинной рубашке оставляли в поле, там, где водяницы обычно любили гулять. В другой интерпретации чучело сжигали, что ассоциировалось с похоронами русалки.