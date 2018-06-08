«Размер имеет значение»: откровения стюардесс

Знаете, кто больше всего бесит стюардесс? Люди, которые считают, что «эта профессия представляет собой что-то среднее между официанткой, нянечкой в больнице и уборщицей». Это, кстати, реальное мнение, высказанное пассажиркой на интернет-форуме, и таких, как она, немало.

Другие, наоборот, слишком романтизируют работу в небе, полагая, что это красиво, престижно и легко. Недаром в школах бортпроводников и крупных международных авиакомпаниях конкурс бывает даже выше, чем в Гарварде

Чтобы отделить мифы от реальности, Anews изучил откровения самих стюардесс и пилотов в СМИ и соцсетях.

«Моделькам там делать нечего»

Многие бортпроводницы сказочные красавицы, но лицо и фигура не главное: тысячи девушек модельной внешности получают отказ.

«Моделька, которая ходит по подиуму, она гантелю поднять не сможет. Это тяжелейшая работа, они стоят в колготках на улице в Норильске, считают багаж, сколько чемоданов. Если пропал чемодан — потом стюардесса его таскает. Девочке в 43 килограмма там делать нечего».

В канадской авиакомпании WestJet стюардесса должна запросто поднимать груз в 23 кг с пола до уровня пояса и 10 кг — над головой.

Вес бокса, на котором бортпроводники развозят напитки и обеды — 50 кг, что часто совпадает с весом стюардессы.

В среднем, за один 3-часовой рейс стюардесса проходит по салону порядка 5 км. Вот только некоторые показательные параметры.

Так что прежде красоты в кандидатках ценятся сила и выносливость. Другое дело, что ведущие компании стараются нанимать самых презентабельных, чтобы выдерживать конкуренцию.

«Ощущение, что в „Аэрофлоте“ подбирают бортпроводниц модельной внешности, есть. Но я однажды видела пышнотелую стюардессу в форме «красный мандарин», которая сидела так плотно, что женщина напоминала колбасу-вязанку».

Размер имеет значение

В 2017 году разразился громкий скандал, когда две бортпроводницы «Аэрофлота» Ирина Иерусалимская Евгения Магурина обвинили компанию в дискриминации по возрасту, весу и внешности. Они оскорбились, что на заграничные рейсы берут только «молодых и худых», а тех, кто старше 40-ка и носит одежду больше 48-го размера, считают «старыми, толстыми и страшными». Им оставляют только на внутренние перелёты и урезают надбавки.

anews

Но суд отклонил их иски, а «Аэрофлот» пояснил, что полные бортпроводники при всём желании не смогут изящно лавировать между креслами и пассажирами в узком пространстве салона и с лёгкостью выполнять свои обязанности. А главное, каждый лишний килограмм веса стоит авиакомпании 759 рублей в год, потому что увеличивается расход топлива.

Зависть, конкуренция, стукачество

Неудивительно, что среди «разномастных» стюардесс существует негласная вражда. Иногда она выливается в откровенную травлю, как случилось в ходе того же конфликта в «Аэрофлоте».

Проиграв в суде, обиженные бортпроводницы и их сторонники попытались компрометировать удачливых соперниц в соцсетях, обзывали их «дурами в бровях» и сравнивали с дамами лёгкого поведения. Среди прочего они разнесли молодых стюардесс за селфи с георгиевскими ленточками в туалетной кабинке (единственном месте на борту, где есть зеркало).

Иерусалимская также пыталась отомстить, написав жалобу в отдел претензий «Аэрофлота» на обслуживание на рейсе, которым она летела в качестве пассажирки. «Насколько же это мерзко! — отозвались коллеги. — Как не ей уж знать, что теперь всю бригаду накажут. Объяснительные, выговоры и просто нервотрёпка ребятам! Ведь намеренно заложила!»

Это лишь один случай, получивший огласку. По словам стюардесс, «внутренние конфликты возникают часто, как правило, среди девушек». Особенно на рейсах бизнес-авиации, что можно понять.

«Бортпроводницы в очередь выстраиваются, чтобы обслуживать бизнес-класс. За полёт там можно заработать до 30 тысяч чаевых».

Почему мало мужчин-бортпроводников

Изначально экипаж гражданской авиации был на 100% мужской. Но сегодня среди бортпроводников всего 10% мужчин.

«Половина пассажиров боится летать, а красивая стюардесса успокаивает психологию человека».

anews

Но главная причина — опять же, вес. Чем он больше, тем больше расход топлива. В крупнейшей в мире авиакомпании American Airlines как-то подсчитали, что если убрать всего по одной оливке из салата для пассажиров первого класса, то можно сэкономить от 40 до 100 тысяч долларов в год. Вообразите, сколько можно сэкономить на разнице веса между мужчинами и женщинами.

«Мы еле ноги из салона унесли»

Впрочем, бывают рейсы, на которые девушек не берут.

«Например, если везут депортированных. Или весь самолёт занят футбольной командой. То есть если на борту одни мужчины».

Но вот рассказ одной из стюардесс на форуме:

«Ставят меня в рейс, выполнить «почетную миссию» — отвезти болельщиков на футбольный матч. Картина маслом: 257 неуправляемых болельщиков и нас 8 бортпроводников (7 девушек, один молодой человек). Надо ли говорить, что половина пассажиров уже еле на ногах стоит, а другая половина активно заправляется спиртным, дабы не отставать от первой половины. Вели они себя, понятно дело, отвратительно. После взлёта что-то не поделили между собой, началась массовая драка. Мы еле ноги из салона унесли, думали, что придётся делать вынужденную посадку. Работали в салоне только девочки, мальчик носа не казал, боялся. Ничего, справились. Все-таки любую агрессию можно погасить лаской, улыбкой и добрым словом. После этого рейса мне уже ничего не страшно».

«Хуже всего — московские и миланские рейсы»

Но даже если не брать самых разнузданных, пассажиры в целом оставляют о себе не самое приятное впечатление. Причём, по отзывам, богатые ведут себя лучше публики в эконом-классе.

«Впечатление такое, что переступив борт, люди превращаются в капризных и злобных детей».

«Вообще, люди, которые могут позволить себе дорогие полёты, в основном ведут себя достойно. Нахальные братки из 90-х давно остались в прошлом. Никакой «быдлятины» нет, все воспитанные и культурные. Вы скорее столкнётесь с хамством на регулярном рейсе — там понтов намного больше. Есть пассажиры, которые летят в Шарм-эль-Шейх на чартере за 18000 рублей и гнут пальцы: «Я купил билет, я крутой, пляшите теперь передо мной»».

«Хуже всего — это московские и миланские рейсы. Сплошные понты и распальцовка. Причём в эконом-классе претензий больше, чем в «бизнесе». Женщины на высоченных каблуках, в вечерних платьях и при полной боевой раскраске строят из себя героинь «Секса в большом городе» и общаются с нами, как с прислугой: «Слышь ты, поставь мне сумку!» Любимое выражение таких пассажиров: «Да моя сумка стоит дороже, чем весь ваш самолёт!» Моя коллега как-то ответила: «Вот и летайте на своей сумке!»»

О звёздах: «Я чё тут, на галёрке, что ли, сижу?»

Мы как-то публиковали отзывы стюардесс о зарубежных знаменитостях. А вот что говорят про наших.

«Некоторые российские звезды тоже ведут себя крайне некрасиво. Тимати громко возмущался, когда другой пассажир бизнес-класса подвинул его сумку в отделении ручной клади. Марат Башаров требовал, чтобы его обслужили раньше всех. Орал на мою коллегу-латышку: «Я чё тут, на галерке, что ли, сижу?! Почему мне не уделяют внимание?» Она не знала, кто он такой».

anews

«Где ещё возьмут без опыта на 70 тысяч? Только если проституткой стоять»

Вообще, вывести из себя стюардессу сложно: это человек с профессиональной выдержкой и ангельским терпением. Но причина ещё и в том, что ей же и достанется за глупость и бездумные проступки пассажиров. Скажем, если пассажир тайком покурил в туалете, то бортпроводники получат строгий выговор, хотя у них есть полномочия сдавать курильщиков полиции.

Ещё хуже, если пассажир настрочит жалобу.

«В 90% случаев будешь виновата ты. Есть целый отдел, который, разбирает жалобы, обзванивает пассажиров — спрашивают, уточняют… Всё для клиента. Если решат, что ты виновата, урежут зарплату на полгода, либо будешь летать по России — каждый день в Самару, например. А куда денешься? Где ещё возьмут без опыта на зарплату в 70 000 рублей? Только если проституткой стоять. Вот и делаешь, что тебе скажут».

Миллион за секс с VIP-пассажирами

Стюардессам оскорбительно, когда их считают легкодоступными. Им часто приходится справляться с нездоровым вниманием, сексизмом и домогательствами. Причём во многом это провоцируют сами компании, которые ради привлечения клиентов шьют девушкам форму покороче и делают полуголые фото для корпоративных календарей.

Но иногда в прессе всплывают другие истории — о стюардессах (в основном на зарубежных бизнес-рейсах), которые тайно занимались сексом с VIP-пассажирами за деньги. Одна из них за пару лет успела заработать миллион долларов, пока кто-то анонимно не пожаловался на неё руководству. Другая попалась, когда поменяла номер в отеле и забыла сказать об этом приглашённым «клиентам», а те принялись её разыскивать.

anews

Бортпроводница британских авиалиний: «За 15 лет работы я насмотрелась всякого. Одна коллега раздавала в первом классе свои визитки с недвусмысленным намёком. Другая успешно подрабатывала «доминанткой». Глупые молоденькие стюардессы отдавались пилотам, иногда прямо во время полёта, наивно веря, что это нечто особенное. Но у большинства пилотов уже есть жёны и подруги».

Почему стюардессы выглядят молодо?

Такой вопрос часто задают в интернете, и вот как отвечают на него сами «небесные ласточки».

«Помогает такой факт: кислородное голодание во время полёта замедляет деятельность клеток мозга, что останавливает общий процесс старения организма. Но в воздухе бортпроводникам разрешено проводить не более 80 часов в месяц, больше — опасно для здоровья».

«Есть миф, что стюардессы долго остаются молодыми — мол, из-за нехватки кислорода замедляются обменные процессы. Но если оно и так, при таких нагрузках и нервах все эти «бонусы» моментально улетучиваются».

«Просто работа даёт возможность покупать дорогую качественную косметику, есть возможность в командировках ходить на массажи и прочее. Если тщательно ухаживать за собой, никакое старение не страшно».

«Слабое место у стюардесс»

А портится ли в небе здоровье? Мнения противоречивые. Одни бортпроводницы со стажем пугают, что постоянные длительные перелёты сильно вредят организму. Другие напоминают, что экипаж проходит регулярные медобследования. Это позволяет рано распознавать болезни и не запускать их. Почитайте сами.

«Самые распространённые заболевания, которыми страдают бортпроводницы — забывчивость (нехватка кислорода дает о себе знать), бесплодие, онкозаболевания по-женски, псориаз и варикоз — у меня все ноги от колен и ниже просто синие, на них страшно смотреть».

«Почти у всех проблемы со спиной — нагрузка на позвоночник во время взлёта и посадки огромная, тележки неподъёмные. У многих стюардесс проблемы, как забеременеть — женские органы проседают, постоянное облучение. Зубы-ногти портятся, пломбы вылетают, кожа всё время сухая, чуть насморк — уши болят».

«Слабое место у стюардесс — это, конечно, ноги: постоянно нужно ходить по салону, туфли на каблуках, вдобавок некоторые типы самолётов летают не горизонтально, а под углом. Оттого у многих девушек варикозное расширение вен.

Бортпроводницы также страдают от болезней по женской части: разница давлений и радиация дают о себе знать. Многие девочки, уходя с работы и желая забеременеть, сталкиваются с проблемами: долго не получается это сделать, хотя организм здоровый и молодой».

«По статистике-то процент стюардесс, которые не могут забеременеть, не намного превышает наземных специалистов. Просто факторов риска больше — сквозняки, перегрузка (реже), смена часовых и климатических поясов. Но один из основных факторов — сложно волну поймать, часто в нужный день и ночь тебя просто нет дома».

anews

«Опираясь на свои личные наблюдения, могу сказать, что лично я знаю стюардесс, которые работали 10 лет, потом благополучно родили ребёнка и продолжили работу. Есть те, у кого с этим проблемы. Полно не стюардесс, которые не могут забеременеть. И уж мне кажется, что риск здесь не такой уж большой. По крайней мере, я с ребёнком, и у меня всё хорошо».

«Ни на одном пассажирском самолёте нет парашютов»

Уж что-что, а нервы такая работа точно закаляет. Ведь главная миссия этих «небесных созданий» — обеспечивать безопасность и спасать жизни. Они должны уметь плавать, оказывать медпомощь и принимать роды. А вот прыгать с парашютом стюардесс не учат.

«Ни на одном пассажирском самолёте нет парашютов, даже у пилотов».

«Бортпроводники не паникуют. Ты помнишь, что по инструкции должен сделать сначала шаг А, потом Б и так далее. Паника начинается только после окончания нештатной ситуации. Я вот была в шоке».

«Выходные надо заказывать за 3 недели»

У бортпроводников есть завидная привилегия — так называемый сервисный билет, по которому они могут летать во все концы света лишь за 10% от полной стоимости.

С другой стороны, у них нет такой «роскоши», как выходные и праздники, на которые можно что-то запланировать.

«Выходные рассчитываются не по дням недели, а исходя из длительности рабочего времени. Может получиться так, что твой выходной день начинается в 6 утра и заканчивается в 6 вечера, а к 20:00 тебе нужно быть на работе. За это время тебе нужно поспать, прийти в себя и доехать до аэропорта. На отдых дают в два раза больше времени, чем длительность выполняемого рейса. Праздников у бортпроводников нет: они всегда работают».

«Выходные надо заказывать за 3 недели, но и тогда не факт, что в нужные дни не придёт наряд на рейс».

«Будучи стюардессой, ты элементарно не понимаешь, когда записаться к зубному, парикмахеру, пойти на маникюр. Ты не можешь взять выходной в день рождения. Если кто-то заболел из твоих коллег, его надо заменять, и график снова рушится. Планировать невозможно. Время тебе не принадлежит».

Судя по признаниям на форумах, далеко не все выдерживают сложности профессии. Кто-то быстро разочаровывается и счастлив вернуться к более спокойной и размеренной работе «на земле». Но чаще стюардессы уже не мыслят себя в другой роли.

«Сейчас я живу в бешеном темпе — из одной командировки в другую, чемодан не разбираю, путаюсь в числах, путаюсь в странах, неделями не вижу «земных» подруг, но на меньшее я уже не согласна. «На землю», в офис, не вернусь ни за какие деньги».