Переписать историю: о каких событиях все еще спорят

Ветераны Афгана требуют пересмотра негативной политической оценки Афганской войны. Поспешная оценка боевых действий, по мнению ветеранов, привела к сокращению их социальных гарантий. Мы вспомнили исторические события, результаты которых общественность требовала пересмотреть.

Афганская война

II съезд народных депутатов в 1989 году в своем постановлении осудил Афганскую войну с политической и моральной точки зрения. На волне гласности советская пресса того времени резко критиковала вторжение в Афганистан, а саму войну называли авантюрой. Активная пропагандистская кампания, в негативном свете выставляющая афганский конфликт, была развязана ещё в ходе боевых действий. Радиоэфиры «Голоса Америки» ежедневно начинались с военных сводок. Всеми способами людям не давали забыть, что Советский союз ведёт «захватническую» войну на чужой для себя территории. Множество стран бойкотировало Олимпидаду-80. Ежегодно СССР тратил на Афганскую войну порядка 2-3 млрд американских долларов. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в 1979-1980 годах. Однако в период с ноября 1980 год по июнь 1986 год цены на нефть упали почти в 6 раз.

Сегодня ветераны Афганской войны выступают за пересмотр негативной оценки военных действий. Поспешная оценка депутатов и общественности, по мнению ветеранов, привела к сокращению их социальных гарантий. С просьбой о пересмотре политических выводов ветеранская организация намерена обратиться к президенту Владимиру Путину

Вторая мировая война

Пересмотр итогов Второй мировой войны — поле жатвы для тысяч политиков, историков-ревизионистов, прибалтийских, японских, китайских и прочих националистов. Каждый год издаются сотни книг, в которых исторические события подвергаются переиначиванию и девальвации. Особенно усердствуют в этом Латвия, Эстония и Литва. В период Великой Отечественной войны в Латвии и Эстонии были сформированы дивизии СС, воевавшие на советско-германском фронте. После занятия Прибалтики Красной Армией на её территории развернулось активное антисоветское партизанское движение, которое было окончательно подавлено лишь к середине 50-х годов. Ревизионистская политика в Прибалтике поддерживается на государоственном уровне. Президент Латвии (Латвия — член ЕС ) Вайра Вике-Фрейберге стала знаменита в России после слов: «Конечно, мы не переубедим, не изменим сознание тех пожилых россиян, которые 9 мая будут класть воблу на газету, пить водку и распевать частушки, а также вспоминать, как они геройски завоевали Балтию». Как и всегда, первый вопрос: кому это выгодно?

Первая мировая война

Франко-прусская война, принесшая победу России в международных переговорах, породила течение германского реваншизма — стремление поверженных государств к пересмотру результатов конфликтов, которое сопровождалось полным отрицанием своих собственных неправомерных действий. Если не было сдерживающих факторов, реваншизм превращался в идеологию, которая приводила к новой войне. Именно это произошло с Германией после Первой мировой войны. Надо сказать, первый общемировой конфликт, который представлял собой «войну за перераспределение мира», был надеждой Германии. Власти с глубокими речами обращались к обществу, призывая народ подняться на войну во славу их объединенной Родины. Многих людей, пришедших на войну со слепым энтузиазмом, постигло полное разочарование. Вместо героев они превратились в больных, израненных, гонимых агрессоров — вспоминал потом известный писатель Стефан Цвейг . На фоне общего поражения и разрухи люди объединились вокруг новой надежды: «все, что было немецким, снова должно стать немецким». Эти настроения привели к власти Гитлера, а потом история вновь повторилась.

Крымская война

Крымская война 1853-1855 годов закончилась громогласным поражением России, которой пришлось воевать с превосходящей ее по силе коалицией и одновременно решать внутренние конфликты. По условиям Парижского мирного договора Российская империя лишалась колоссальных территорий, но самым страшным стал запрет на размещение военного флота на Черном море, которое объявили нейтральным. Это подставило Россию под удар — она больше не могла ни защищать свои территории, ни вести какую-либо политику в этом регионе — с моря грозил французский и британский флот. Пересмотр Парижского мира стал главной внешнеполитической задачей России в последующие шесть лет. В конце концов, удалось наладить отношения с окрепшей Пруссией, которая начала объединение Германии под своей эгидой и добивалась невмешательства в это России. Упростила задачу нашему МИДу и разгромленная Франция после франко-прусской войны. В 1871 году, по итогам Лондонской конвенции, которую называют «большой победой русской дипломатии», Россия добилась права возврата своих судов в воды Черного моря. Правда, преодоление проливов оставалось под запретом. Утраченные территории удалось вернуть спустя семь лет по Берлинскому трактату, который завершил очередную Русско-турецкую войну.

Раздел Германии

По итогам уже Второй мировой войны, Германия не вернула утраченные территории, но фактически была уничтожена союзниками как независимое государство — она стала пограничной зоной биполярного мира — между Советским союзом и Западом. Самым тяжелым испытанием стало возведение Берлинской стены, которая четко показала, где проходит граница миров. Ее построили за рекордно короткие сроки — за одну ночь. Те, кто ушел из дома, например, в гости к родным, на следующее утро вернуться назад уже не смог. Семьи, оказавшиеся по разные стороны «баррикад» были разделены на много лет. Люди были в замешательстве. Почтальон не развез по домам корреспонденцию, детсад остался без воспитательницы, дирижер не появился на концерте, врач до самого вечера пытался объяснить, что нужен в больнице. Многие потеряли работу, средства к существованию. Тех, кто пытался незаконно пересечь стену, либо арестовали, либо убили. Холодная война была в самом разгаре. Естественно, подобный шаг вызвал бурную реакцию, как со стороны жителей Берлина, так и с внешнеполитической позиции стран-участниц Второй мировой. Выступления за снос стены не прекращались. Но результат принесли только новые веяния «перестройки». В 1987 году, во время рок-концерта у здания рейхстага, в Берлине произошли крупные беспорядки. Внутренние процессы внутри СССР не позволяли больше сдерживать искусственное разделение Германии. 9 ноября 1989 стена пала.

Помещение тела Ленина в мавзолей

Одно из самых спорных в истории России решений — это решение Совнаркома о помещение тела Владимира Ленина в мавзолей. Сегодня для принятия решения о перезахоронении тела вождя мировой революции было бы достаточно постановления Правительства РФ как высшего органа исполнительной власти, однако с принятием такого решения не спешат — слишком большой общественный резонанс это вызовет. Кроме общественных треволнений, которые поднимаются всякий раз, когда речь заходит о предании тела Ленина земле, показательны и многократные покушения на мертвого Ильича. Первое покушение с применением холодного оружия было совершено в 1934 году, всего же покушались на целостность саркофага и мумифицированного Ленина больше десяти раз. Судя по опросу «Левада-центра» , за вынос тела вождя мирового пролетариата из Мавзолея на сегодня выступают 53% россиян. 34% предлагают захоронить Ленина на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, 19% — у Кремлёвской стены. Однако 25% опрошенных настаивают на том, чтобы тело Ленина оставить. И почти столько же не могут определиться с выбором.

Приватизация