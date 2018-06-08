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Где разгадка последней тайны Германии
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Где разгадка последней тайны Германии 

Рамблер 3 часа назад
Из рассекреченных архивов Третьего рейха следует, что Адольф Гитлер заранее готовил пути к отступлению. Публицист и исследователь Джерард Уильямс исследовал массу документов и утверждает, что фюрер не погиб в мае 1945 года. Георгий Жуков в своё время говорил, что труп Гитлера не нашли, Иосиф Сталин предполагал, что лидер Третьего рейха сбежал в Испанию или Аргентину, Эйзенхауэр признавал, что свидетельств гибели Гитлера нет. Джерард Уильямс рассказал, что располагает показаниями пилота, который вывез Гитлера из Берлина. Но существовали и альтернативные планы спасения.
Нацисты ещё до начала войны вели полумистические изыскания. Он отправляли экспедиции в Арктику и Антарктику. Есть сведения, что в Антарктиде в 1939 году началось строительство секретной базы B-211, а к концу Второй мировой войны там была уже развитая инфраструктура. Именно в Антарктиде и Южной Америке побеждённые фашисты могли скрыться и от советских войск, и от войск союзников. Не исключено, что туда же на время отправились и ценности, которые нацисты свозили в Германию после завоевания Европы. Некоторые исследователи предполагают, что в послевоенные годы эти ценности превратились в промышленный капитал, благодаря которому разрушенная Германия восстановилась подозрительно быстро и по сей день остаётся самой промышленно развитой страной Европы.
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