Какими государствами управляли евнухи

Евнухами в старину называли мужчин, которые были полностью или частично кастрированы. По большей части их использовали для охраны гаремов восточных правителей. Но известны случаи, когда евнухи делали карьеру и достигали вершин власти.

Ассирия и Персия

Именно в Ассирии, судя по всему, впервые появились евнухи. Они служили во дворце и в царской страже. Еще в 19 веке до нашей эры ассирийские правители стали назначать евнухов наместниками завоеванных земель. На то были свои причины: можно было не опасаться того, что наместник-кастрат захочет установить автономию с целью основания собственной династии — ведь скопцы не могли иметь потомства.

Практику оскопления у ассирийцев переняли также персы и другие ближневосточные народы. Так, евнух

Багой, как сообщает Диодор Сицилийский, был доверенным лицом персидского царя Артаксеркса III Оха. В 350 году до нашей эры царь поручил Багою командование частью своих войск, посланных против Египта. После успешного выполнения миссии влияние Багоя при дворе выросло настолько, что царь не принимал без его совета ни одного государственного решения.

Между тем, когда царь стал непопулярен, Багой, сговорившись с личным врачом Артаксеркса, отравил его и возвел на трон его сына Арсеса. Однако вскоре, опасаясь мести Арсеса, убил его и всех его детей, а царем сделал Дария III, представителя боковой ветви царского дома. Когда между новым царем и Багоем возникли противоречия, последний попытался устранить и Дария. Но заговор был раскрыт, и Багою пришлось самому выпить яд…

Рим и Византия

В IV веке, в эпоху правления Диоклетиана, евнухи благодаря близости к императору, которого они обслуживали, получили статус особо доверенных лиц. Иногда их привлекали и к исполнению государственных функций.

В Византии евнухи также активно участвовали в государственных делах. Так, фаворит императора

Аркадия Евтропий в 398 году возглавил успешную военную кампанию против гуннов, за что в 399 году был назначен консулом, а также получил титул патрикия. Правда, в итоге в результате интриг он угодил в опалу и был сначала изгнан на Кипр, а затем казнен в Константинополе.

Нарсес, армянин по происхождению, в VI веке прошел путь от невольника до прославленного полководца при императоре Юстиниане I. Он начал карьеру с начальника телохранителей-е внухов, затем занимал посты надзирателя над архивами, казначея и, наконец, первого советника

императора. В 74 года он возглавил военную кампанию против остготов, в которой византийцы одержали блестящую победу. Пользовался благосклонностью самого папы Римского Иоанна III. После кончины в возрасте 95 лет был с почестями захоронен в Константинополе по приказу императора Юстина II. Все свое состояние он завещал потратить на благотворительны е цели.

Османская империя

Во дворец турецкого султана в Константинополе (Стамбуле) привозили мальчиков-рабов. Белых — с Балканского полуострова, черных — из Африки. Их кастрировали и делали надзирателями в гаремах. Существовали официальные должности главного белого и черного евнухов.

Главный евнух (кизляр-ага) обладал большим весом при дворе. Обычно он руководил разветвленной сетью соглядатаев, которые доносили ему обо всем, что происходит в гареме и во дворце, и от него могла зависеть судьба не только жен и наложниц султана, но и даже вельмож. Не дай Аллах впасть в немилость у кизляр-аги!

Китай

В Китайской империи евнухов использовали не только в гаремах, но и для ответственной административной и хозяйственной работы. Некоторые из них даже становились регентами при малолетних императорах. Один из самых известных китайских евнухов — адмирал Чжэн Хэ (1371—1435), возглавивший семь крупных морских военно-торговых экспедиций, которые правители Минской династии направили в страны Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки.