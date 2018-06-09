Имперский матч

Недавно один молодой, но уже известный тренер, успевший поработать за границей, посетовал на то, что Россия не футбольная страна. Если взглянуть на сегодняшний рейтинг ФИФА, в котором наша сборная занимает 70-е место — ниже Албании, Гондураса, Ямайки и даже экзотических Кабо-Верде и Буркина-Фасо — с подобным мнением трудно не согласиться. Но так было далеко не всегда. У российского (советского) футбола богатая история, в которой были и славные победы, и звездные игроки, и великие тренеры. В канун главного спортивного события года — ЧМ-2018 — «Лента.ру» при содействии издательства «Красивая книга» знакомит читателей с некоторыми малоизвестными страницами истории отечественного футбола.

В современный футбол начали играть в середине позапрошлого столетия на Британских островах. Правила игры с тех пор неоднократно менялись и меняются до сих пор, но, по большому счету, это изменения носят лишь уточняющий характер. В основном же, футбол и полтора века спустя остается все тем же — простым, демократичным и невероятно захватывающим командным состязанием.

С Британских островов футбол быстро распространился на Европу и другие части света, куда его завезли английские моряки, солдаты и технические специалисты. Потребовалось совсем немного времени, чтобы новая забава добралась и до Российской империи.

Изображение предоставлено издательством «Красивая книга»

26 августа 1912 года. Матч «Морозовцы» — «Британцы»

Первыми футболистами у нас были иностранцы. Российская промышленность к концу XIX столетия бурно развивалась — строились заводы, осваивались месторождения, налаживались международные торговые связи. В стране с каждым годом становилось все больше иностранных коммерсантов, инженеров и механиков, вокруг предприятий возникали целые поселки для европейских гастарбайтеров, а вместе с ними появились и футбольные площадки. Сначала гости играли между собой, пред удивленными взглядами местного населения, но постепенно и сами россияне стали втягиваться в новую игру.

Первые футбольные партии, как поначалу было принято именовать команды, возникли в конце 1870-х, но то были иностранные коллективы — английские, шотландские, немецкие. Однако вскоре стали появляться и русские команды. Клубы любителей футбола создавались при заводах и фабриках, гимназиях и институтах, гимнастических и легкоатлетических обществах. Очень быстро футбольное движение охватило Санкт-Петербург, Москву, Киев, Тверь, Одессу, Харьков, Севастополь, Батуми и другие промышленные и портовые города империи. Поначалу каждый варился в собственном соку, но через некоторое время разрозненные движения стали объединяться.

Те, кто с упоением гонял мяч в первых футбольных партиях, постепенно повесили бутсы на гвоздь и занялись организацией и упорядочением спортивного движения. Еще в 1891 году немалым тиражом в 1000 экземпляров в Москве вышла книга «Английские игры на свежем воздухе», автором которой был доктор медицины Е. М. Дементьев. Справедливости ради следует сказать, что большая ее часть была посвящена регби, хотя и футбол занял 14 параграфов. В июне 1897 года книгу переиздали, и уже отдельно, под названием «Ножной мяч» были опубликованы футбольные правила.

Изображение предоставлено издательством «Красивая книга»

Октябрь 1912 года. Матч сборной Москвы с командой Holstein (Германия)

На рубеже веков в Санкт-Петербурге по инициативе энтузиаста спорта, механика Невской ниточной мануфактуры Джона Ричардсона провели первый городской турнир, в котором участвовали три клуба. Все они состояли из иностранцев, а победителем стала команда «Невка», сформированная из живших в городе шотландцев. Они и завоевали приз, учрежденный английским предпринимателем Томасом Аспденом. В следующем 1902 году к турниру присоединился коллектив «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта» — одной из первых в столице русских команд, основанной в 1897 году. Дебют вышел не слишком удачным, и «Спорт», как для простоты называли команду, занял последнее место в квартете, не набрав ни одного очка. Но то было лишь начало: доморощенных команд становилось все больше, качество их футбола повышалось, и уже через несколько лет они стали теснить иностранцев.

Примерно в те же годы футбольное движение развернулось и в первопрестольной. Первое настоящее футбольное поле было оборудовано в 1895 году при заводе Гоппера на Дубининской улице, и принадлежало оно футбольной команде «Британского клуба спорта». Но уже в следующем году на площадке «Московского гигиенического общества», что на Ширяевом Поле, провели свои первые игры футболисты «Сокольнического клуба спорта». Создателями его были в будущем основатели Московской футбольной лиги Андрей Мусси и Роман Фульда.

Впрочем, в футбол играли не только в крупных городах, но и в губерниях. Многие промышленники стали вкладывать приличные средства в развитие спорта, видя в этом отличный способ отвлечь рабочих от повального пьянства, марксизма и улучшить качество их труда. К примеру, знаменитые фабриканты Морозовы создали клуб «Орехово», подмосковный «фарфоровый король» М. С. Кузнецов на свои средства содержал четыре футбольные команды, а фабрикант С. А. Смирнов из Ликино финансировал три футбольных кружка. От них не отставали Зимины, Муравьевы, Лобэ-Грызловы и другие владельцы предприятий. Благодаря им возникшая в Московской губернии «Орехово-Зуевская лига», вообще стала самой многочисленной в России: в нее входило 29 команд из различных уездов, в том числе из Глухова, Павловского Посада, Дрезны, Ликино, Дулево и Городищ. Лига имела 30 полей, или футбольных плацев, как тогда говорили.

Изображение предоставлено издательством «Красивая книга»

Погрузка российской олимпийской команды на пароход «Бирма»

В 1907 году состоялся первый официально зарегистрированный междугородний матч между командами Санкт-Петербурга и Москвы, а вскоре к нам пожаловали первые зарубежные гости — чехи и англичане.

6 января 1912 года в Петербурге состоялось учредительное собрание Всероссийского футбольного союза (ВФС), которое «положило начало правильному развитию этой игры и установило авторитетное для всей России учреждение при розыгрыше междугородних и интернациональных матчей». В руководство ВФС вошли признанные энтузиасты футбола Артур Макферсон, Георгий Дюперрон, Кирилл Бутусов и Роман Фульда.

В этом же году союз вступил в ФИФА, после чего российские футболисты получили право участвовать в официальных международных соревнованиях. Как раз в этом году в Швеции должны были стартовать V Олимпийские игры, и команда России решила принять в них участие. Это был первый большой турнир для нашей футбольной сборной. И, как это часто у нас бывает, не обошлось без скандала.

Дело в том, что между Москвой и Санкт-Петербургом происходила жестокая футбольная конкуренция, распространившаяся и на сборную Российской империи. Кто поедет в Швецию? Петербуржцы или москвичи? Крупные меценаты, стоявшие во главе московской и петербургской лиг, старались протащить в сборную «своих» игроков. Дело зашло так далеко, что ВФС даже предложил отправить в Стокгольм сразу две сборные.

В конце концов решили провести отборочный матч. Скандальная игра, изобиловавшая судейскими ошибками, закончилась вничью — 2:2. Вконец запутавшиеся руководители перетасовали игроков в две сборные и устроили еще одну встречу, но и она ситуацию с заявкой не прояснила. Тогда решили послать в Швецию смешанную команду.

Вот что писала об этом «Петербургская газета»: «Состав олимпийской команды определился довольно точно. Голкипер москвич Фаворский, запасной петербуржец Борейша. Беками выбраны москвич Ромм и петербуржец Соколов. Оба играли очень хорошо, но Ромм сделал большую неловкость, явившись на второй день на поле с опозданием и с заявлением, что у него болит нога. Так как никто не может гарантировать, что нечто подобное не случится в Стокгольме, решено заменить его петербуржцем Марковым и москвичом Римшей».

Изображение предоставлено издательством «Красивая книга»

Российская олимпийская команда на открытии Игр 1912 года в Стокгольме

На олимпиаду российская делегация, включая футболистов, отбыла на пароходе «Бирма» при большом стечении народа.

Свой первый матч на турнире команда России играла с Финляндией, победившей на предварительном этапе Италию (3:2). Финляндия тогда входила в состав Российской империи, однако добилась права выступать на ОИ отдельной командой.

Вот как описывала игру одна из газет: «Наконец выступили и наши русские. В оранжевых рубашках с гербом на груди, в синих брючках, наша команда впервые выступала вне пределов России. До хавтайма нападают все время русские. Игру финляндцев прямо-таки не узнаешь. Куда делась вчерашняя хорошая игра с планомерным нападением, хорошо работавшей защитой? Финляндцы играли до того скверно, что казалось, они проиграют России».

Однако «финляндцы» победили — 2:1. Сказалась несыгранность линии российских форвардов, где было три москвича и два петербуржца. Единственный наш гол забил представитель знаменитой футбольной династии Бутусовых — Василий.

Финны продолжили выступления и дошли до полуфинала, где проиграли будущим олимпийским чемпионам из Великобритании (0:4). А сборная Российской империи сыграла утешительный матч с Германией. К девятой минуте наша команда уже проигрывала — 0:3. Итог — 0:16! Самое крупное поражение в официальных матчах в истории российской сборной. Утешились!

Накануне Олимпиады один из руководителей российского футбола Дюперрон честно признался: «Команда подготовлена настолько, чтобы… проиграть с честью». Но и этого не произошло.

В своем отчете об этой игре «Русский спорт» констатировал: «Наши лучшие игроки совершенно не были заметны. Мимо них катали мяч, водили вокруг и около, а они не могли ни отнять мяча, ни помешать передаче. Здесь особенно ясно было видно значение бега в футболе. Наша защита не могла догнать ни одного вырвавшегося форварда, не могла отобрать передачу, и голы сыпались один за другим. Голкипер Фаворский не отбил ни одного верхового мяча, его как будто не было в воротах. У русских же форвардов не удавалась передача, беки Германии их догоняли, и наша московско-петербургская команда получила страшное поражение».

А вот, что писал журнал Московской футбольной лиги «К спорту!»: «Тихий бег русских игроков, медленная тактика, если вообще она была у русских, позволили Германии забивать нам гол за голом. Все три наших хавбека (петербуржцы Хромов, Уверский и Яковлев) задались целью держать одного центр-форварда и действительно в этом преуспели. Но оставленные без внимания остальные четыре форварда легко обыгрывали наших тихих, сравнительно с заграничными, беков и вбивали в обеих половинах игры по восемь сухих голов».

Вот еще пара выдержек из газет того времени: «Результат больше чем плохой. Безнадежно плохой. Олимпийские игры застали Россию врасплох». «Можно усомниться в том, что выступление русских футболистов на Олимпиаде было разумно организовано…»

Осенью того же 1912 года состоялся первый чемпионат Российской империи, в котором были заявлены сборные восьми городов. В финал, как и ожидалось, вышли команды Санкт-Петербурга и Москвы. 23 сентября на поле «Замоскворецкого кружка спорта» (З. К. С.) основное и дополнительное время матча закончилось вничью (2:2). А поскольку «играть далее при наступившей темноте было немыслимо, то игру прекратили». Было решено не играть до забитого гола, а провести переигровку. В повторном матче победила команда Петербурга, ставшая первым чемпионом Российской империи.

Еще раз обратимся к страницам московского журнала «К спорту!»: «Чемпионом России на 1912 год сделался Петербург. Да это, впрочем, и естественно, Петербургская футбольная лига — первая правильная организация футбола в России, в два с лишним года старше Московской лиги. Неудивительно, что опыт берет верх. Но в этом матче играл не только опыт — Петербург имел большое преимущество и в сыгранности, а главное, в отдельных выдающихся силах… Возьмите любого петербургского хавбека и вы не найдете ни одного московского игрока могущего с ними конкурировать, разве только Э. Чарнок… А ведь хавбеки — это главный нерв команды: от них зависит нападение, в их руках (или вернее ногах) защита».

Приведем состав сборной Петербурга — первого чемпиона Российской империи: голкипер Борейша («Невский»), беки: Соколов («Унитас») и Станфорд («Невский»), хавбеки: Уверский («Спорт»), Хромов («Унитас») и Монро («Невский»), форварды: Егоров и Суворов (оба «Спорт»), Бутусов («Унитас»), Гриилинг и Филиппов (Коломяги»).

В следующем году число команд удвоилось, и они были разделены на группы. Также было решено ввести лимит на иностранцев — не больше трех. При этом иностранцами не считались подданные других государств, которые не менее двух лет постоянно проживали и работали в России.

Розыгрыш происходил по кубковой системе, участвовали по-прежнему сборные городов. Разразился и первый большой «легионерский» скандал. В финале Сборная Одессы победила Санкт-Петербург — 4:2. Однако столичные футболисты опротестовали итоги розыгрыша из-за превышения лимита легионеров у соперника в полуфинальной игре против сборной Харькова (10:0). Результат полуфинала был аннулирован, а сам чемпионат признали несостоявшимся.

Нет сомнений, что поступательное развитие продолжилось бы и дальше, но вмешалась мировая война — третий чемпионат страны провести не успели. А вскоре всем стало не до футбола.