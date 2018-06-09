Нелепые инициативы российских депутатов

1. Виталий Милонов предлагал отправлять в армию всех женщин старше 23 лет, которые не родили ни одного ребёнка.

2. Елена Мизулина хотела сажать в тюрьму на 10 лет разведённых матерей, которые уехали отдыхать с детьми, не получив согласия биологического отца.

3. Ещё одно предложение от Милонова: велосипедистам следует запретить езду без прав.

4. Евгений Фёдоров намеревался запретить бизнесу совершение финансовых операций в иностранной валюте.

5. Владимир Петров решил, что следует ввести ограничения на использование гражданами федеральных лесов. А тех, кто выезжает в лес на отдых, обложить налогом.

7. Иван Никитчук планировал запретить курение женщинам, не достигшим сорокалетнего возраста.

8. Елена Мизулина подумала, что аборты надо вывести из системы обязательного медицинского страхования.