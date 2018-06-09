Нелепые инициативы российских депутатов 

Несколько лет назад депутат от «Единой России» Илья Костунов заявил, что «самый глупый депутат Госдумы умнее среднестатистического россиянина». Что ж, давайте поинтересуемся, какие же инициативы выдвигают наши интеллектуально развитые депутаты.
1. Виталий Милонов предлагал отправлять в армию всех женщин старше 23 лет, которые не родили ни одного ребёнка.
2. Елена Мизулина хотела сажать в тюрьму на 10 лет разведённых матерей, которые уехали отдыхать с детьми, не получив согласия биологического отца.
3. Ещё одно предложение от Милонова: велосипедистам следует запретить езду без прав.
4. Евгений Фёдоров намеревался запретить бизнесу совершение финансовых операций в иностранной валюте.
5. Владимир Петров решил, что следует ввести ограничения на использование гражданами федеральных лесов. А тех, кто выезжает в лес на отдых, обложить налогом.
6. Ирина Яровая придумала начислять гражданам государственные пенсии за сотрудничество со спецслужбами и правоохранительными органами.
7. Иван Никитчук планировал запретить курение женщинам, не достигшим сорокалетнего возраста.
8. Елена Мизулина подумала, что аборты надо вывести из системы обязательного медицинского страхования.