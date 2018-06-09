Ещё
Когда русские ждали наступления конца света
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда русские ждали наступления конца света 

Русская семерка 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Андрей Рублев"
Ждать Апокалипсиса нам не впервой. За многовековую историю наши суеверные сограждане — как всеобщую кару или как личное спасение — ждали Апокалипсис, по меньшей мере, семь раз. Впрочем, не чаще, чем их европейские соседи.

1037. Первое Второе пришествие

Первое из вторых пришествий Христа планировалось в Европе на 1000-й год. На Руси, как известно, в то время было летоисчисление от Сотворения Мира, да и православие ещё не распространилось повсеместно, поэтому тот конец света мы пропустили. Зато вместе с европейцами ждали его в 1037-м году, не через тысячу лет после Рождения Иисуса Христа, а через тысячу лет после его смерти. Считалось, что в 1033-м году придёт Антихрист и будет править три с половиной года. Но ни Антихриста, ни Апокалипсиса в тот раз не случилось.

1492. Седьмой день Творения

В следующий раз русичи решили, что конец света случится в 1492-м году, то есть в 7000-м году от Сотворения Мира. Семь тысяч лет были семью днями творения. Православная церковь не стала рассчитывать Пасхалии на следующий, 1493-й год, а крестьяне почти не засевали поля — за ненадобностью. А ворота Спасской башни, построенной в 6999-м году (в 1491-м от Рождества Христова), должны были спать воротами Входа Господня.
Но пришло 1-е сентября, наступил новый год. Конец света снова был отложен. Попам пришлось рассчитать Пасхалии на тысячу лет вперёд, а жителям страны затянуть потуже пояса: пустые поля не могли принести урожай, и наступил голод. Тот конец света ждали в 7007-м, 7070-м и 7077-м годах — но тщетно.

1666. Антихрист Никон

В 1666-м году не случился, пожалуй, самый известный конец света в российской истории. Впрочем, не только в российской: конца света ждала вся Европа. На Руси же все — от простого крестьянина до царя — были уверены в приближающемся конце времён. Именно об этом событии должен был возвестить царь-колокол. Люди, ища спасения, соблюдали полный пост, то есть отказывались от пищи и умирали с голоду. Другие очищались от грехов огнём: запирались в срубах, поджигали их и сгорали. Те, кто не готов был во спасение души накладывать на себя руки, просто ложились в гробы. Весомый вклад в рост апокалипсических настроений внесла церковная реформа патриарха Никона, которого, к слову, в том же 1666-м году лишили патриаршего сана и отправили в Ферапонтов Белозерский монастырь.

1812. Четвёртый конец света

Следующая эпидемия эсхатологической паники пришлась на начало 19-го века. Впервые в истории она носила скорее светский, чем религиозный характер, по крайней мере, в высших слоях общества. В моде тогда было масонство. Сам император Александр Первый был членом масонского ордена. И, когда Наполеон Буонапарте, которым так восхищались российские либералы на рубеже веков, напал на Россию в 1812-м, общество было готово объявить его Антихристом.
Тем более, что русские церковники врагом рода человеческого его называли и раньше, во время войны 1806-1807-го годов. С Тильзитским миром эти речи на время затихли — но только для того, чтобы с новой силой разгореться в 1812-м году. Священники снова стали проклинать Наполеона с амвонов, отечественные журналы соревновались в карикатурах на императора Франции, а петербуржский свет высчитал, что значение букв в словосочетании «l’Empereur Napoleon» составляет 666, число зверя. Тем радостнее для русского сердца было изгнать Антихриста из страны и спасти от него всю Европу, весь мир.

1999-2000. Миллениум. Всемирный конец света

Свидетелями этого конца света было большинство из нас. В 1999-м году всякий уважающий себя пророк предрекал конец света. Впрочем, многие из них начали заранее, с конца восьмидесятых — начала девяностых годов. В 1999-м или 2000-м году конец света должен был наступить, потому что: астероид столкнётся с Землёй в районе Донбасса, землян уничтожит взрастившая их цивилизация планеты Трон, состоится всеобщее жертвоприношение в виде ядерной войны, Земля перейдёт в новое измерение, произойдёт крупное солнечное затмение, комета упадёт в Атлантический океан, взорвётся сверхновая звезда, на землю явится Антихрист, появится вторая Луна у Земли, состоится парад планет, Землю всосёт в чёрную дыру. Впрочем, последнее предсказание приходилось уже на 2001-й год.

"Мавзолейный" конец света

15 мая 2013 года был временно перенесен еще один «русский конец света». В этот день стал открыт для посетителей мавзолей Ленина, который был закрыт на ремонт с сентября 2012 года. Все это время ходили слухи, что ремонт специально затеян, чтобы вынести тело вождя Октябрьской революции. А некоторые верующие вспомнили пророчество некоего старца монаха-схимника Иоанна, который еще в прошлом веке писал: «В апреле, когда вынесут „лысого“ из Мавзолея, произойдёт провал Москвы в соленые воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут ещё долго плавать в соленой воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать там до апреля месяца. Будет затоплена Астраханская, Воронежская область. Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км. от столицы) будет частично разрушен»… Слава Богу, все обошлось.
Русская семерка: последние новости
Почему в 1959 году были заморожены территориальные споры в Антарктике Как советский школьник Лев Федотов предсказал Великую Отечественную Контрразведка Белой гвардии: самые шокирующие факты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какой вы друг1
Почему были заморожены споры в Антарктике
Какие из пророчеств Серафима Саровского сбылись16
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР38
Неизвестные подробности дела Чикатило141
Новости партнеров
Видео
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
00:57
«Лицо» призрака появилось возле детской кроватки
Безумный мир
02:11
Зачем батону нужны насечки
Вещи
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
12:01
Тайны и мифы Святой инквизиции
Истории
11:50
Нелепые инициативы российских депутатов
Истории
10:41
Когда люди якобы были на Марсе
Безумный мир
08:05
Темные секреты женских тюрем
Безумный мир
07:19
Случай перемещения во времени зафиксирован в США
Безумный мир
13:08
Мегапроекты СССР, которые забросили после развала
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение