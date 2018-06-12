Какие цивилизации существовали на земле до людей

Известный российский специалист утверждает, что до появления людей на земле существовало еще четыре цивилизации.

Поиском следов пребывания исчезнувших цивилизаций занимается известный российский специалист Эрнст Мулдашев, врач-офтальмолог по профессии и исследователь по призванию. По словам Мулдашева, на земле существовало четыре цивилизации, которые исчезли к моменту появления человечества, но оставили свои следы.

Асуры

Асуры, или саморожденные, были первой расой на земле, появившейся 10 млн лет назад. Они были неимоверно высокими, почти 50 метров, имели эфирное тело, жили по десять тысяч лет, а для общения между собой использовали телепатию. На Землю им пришлось переселиться в результате гибели планеты Фаэтон.

Атланты

Постепенно асуры менялись, их тела становились более плотными. Так постепенно сформировалась новая раса атлантов, "рожденных после. Они были чуть меньше по размеру, у них все еще не было костей, зато был третий глаз, расположенный между бровей.

Лемурийцы

После атлантов на земле появились лемурийцы. Они горахдо больше походили на современных людей, у них был костный скелет, появилось разделение по половому признаку, третий глаз все еще был, но уже не таким хорошо развитым, как у атлантов. Рост лемурийцев составлял примерно 7-8 метров, а жили они около тысячи лет. Как считает Мулдашев, это они построили Сфинкса, Стоунхендж и другие удивительные памятники.

Бореи

Эта раса сформировалась позднее, ее представители были гораздо ниже, не более 3-4 метров, третий глаз был хорошо скрыт, а остальные органы были очень похожи на человеческие.

Как полагает Мулдашев, примерно 25-30 тысяч лет назад на нашей планете произошла ядерная катастрофа в результате конфликта между лемурийцами и бореями. Часть лемурийцев скрылись в пещерах, где впали в состояние, похожее на спячку "сомати", а другая часть улетела на космических кораблях.

Бореи, или поздние атланты, достигли небывалых высот развития, но также не смогли сохранить свою цивилизацию и погибли около 12 тысяч лет назад.

Арии

Нашу расу, пятую по счету, Мулдашев называет арийской. Зарождение пятой цивилизации произошло примерно 12 тысяч лет назад, незадолго до гибели Атлантиды. У предков современных людей уже отсутствовал третий глаз, поэтому развивается наша цивилизация так медленно.

Существование более древних цивилизации подтверждают археологические находки, наскальные рисунки, упоминания о летательных аппаратах в легендах и преданиях.