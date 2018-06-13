Какими были работницы эскорта в СССР

На протяжении всего времени власти СССР уверяли население: продажной любви на территории советского государства нет, и она есть только на западе. Эта же идея распространялась и партийными работниками, но на деле все обстояло иначе.

Уже после революции появилась торговля женским телом. А в 1916 году появилась статья в газете, которая гласила о том, что в советской стране количество публичных женщин превышает несколько миллионов человек.

Февральская революция только ухудшила положение: органами власти были отменены законы о проституции и "жрицы любви" начали образовывать целые группы. На время НЭПа пришелся пик проституции. Как правило, публичные дома открывали бывшие интеллигенты или представители высших слоев населения.

Однако выполняли услуги обычные девушки, для которых проституция была единственным шансом заработать на жизнь. Удивляет тот факт, что обслуживались и люди с сексуальными девиациями — таких притонов на территории Ленинграда обнаружилось несколько десятков.

Нередко публичные дома находились прямо в магазинах, в глубине торговых залов. Один из представителей подобных мест — бордель на Невском. С виду он представлял собой обычный магазин, где можно приобрести шубу, но в глубине скрывался бордель.

Как бы шокирующе это не звучало, но часто в проституцию вовлекались подростки или даже дети. Типичная история: девочка приезжает из провинции в попытках найти работу, после череды неудач оказывается на вокзале, где ее и вовлекают в притоны, опаивая до бессознательного состояния.

Подобная ситуация складывалась сплошь и рядом в первые 10 лет после прихода советской власти. Большевики не согласились мириться с таким исходом и решили искоренить торговлю женскими телами. В 1919 году был организован особый лагерь для дам, которые занимались принудительными работами на государство. Более 80% из состава лагеря были бывшие проститутки. На притоны начали совершаться рейды.

Органами власти использовались и другие методы решения проблемы. В 1923 году они искали проституток и предлагали им реабилитироваться в обществе. Девушек, которым пришлось торговать своим телом, приравнивали к жертвам капиталистов. Создавались центры, где такие падшие женщины могли получить помощь или работу.

В этом же году появилось наказание за сутенерство и содержание публичных домов: 3 года лишения свободы и конфискация всего имущества.

Впрочем, кардинальные изменения пришли лишь в 1930 году. Проституток начали насильно отправлять на "перевоспитание". Девушек находили милиционеры и отправляли в мастерские или профилактории. После того, как они "отбыли срок", за ними велась слежка. К борьбе с проституцией привлекались и обычные граждане: среди прессы ходили брошюры, повествующие о том, что подобная профессия аморальна и запрещена.

Вскоре проститутки стали практически врагами народа. Все чаще они появлялись за решеткой, а большинство группировок было истреблено. Однако "индивидуалки" никуда не делись.

В 1946 году проблема продажи женских тел достигла пика и тогда полиция начала действовать крайне решительно. За год было арестовано около 600 девушек в одном Ленинграде, на картах начали отмечать основные места, где ждут клиентов "ночные бабочки".

Чаще всего дамы работали на квартирах, которые они арендовали за небольшую плату. Кроме того, нередко местом интимной связи становился и автомобиль. Порой девушки договаривались с таксистами, чтобы за отдельную плату уединиться с клиентом в машине бомбилы.

Так или иначе, несмотря на большое количество попыток, проституцию было невозможно полностью уничтожить. Мешало этому главное обстоятельство: официально страна не признавала проблему и поэтому привлекать дам к ответственности было не за что.

Нередко проститутки попадали за решетку по статье "Мелкое хулиганство", но подобные обвинения не были результативными. Тогда пришлось издать закон о паспортах, дополнив его пунктом про депортацию проституток. Но и это не помогло: из Москвы в 1957 году выселили только 29 проституток.

Очередной переворот в жизни девушек легкого поведения начался в 1970-х годах, когда появились элитные проститутки, сотрудничающие с органами безопасности. Все связано с тем, что нередко жрицы любви обслуживали иностранных граждан, а ведь дама могла легко окрутить мужчину и вытянуть из него необходимую информацию.

Поэтому КГБ находил сети преступников, набирающих силу, и "применяло" проституток. ​С момента перестройки проститутки и вовсе перестали чего-либо бояться. Кто-то даже начал говорить о продажной любви в открытую, не стесняясь публиковаться в СМИ. Власти все еще пытались решить проблему проституции, используя штрафы, но тщетно.