Ещё
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду 

Рамблер 8 часов назад
21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Однако уже в семидесятых годах и американская, и советская программы лунных полётов были заморожены. Даже сегодня учёные планируют полёты на Марс, который находится значительно дальше от Земли, а не на Луну. В чём же дело?
После первых полётов на Луну по всему миру люди стали обращать внимание на странности. Астрономы начали наблюдать возле поверхности спутника яркие вспышки, замечать перемещающиеся по самой поверхности тени и даже крупные летающие объекты, якобы взлетающие с Луны. Когда первые люди отправились к Луне, сотрудники центра управления полётами обратили внимание на необычную интонацию астронавтов, экипаж будто что-то недоговаривал в прямом эфире. Когда к спутнику Земли отправилась вторая экспедиция, то её, как утверждают некоторые исследователи, сопровождали неопознанные летающие объекты, и это наблюдали на Земле. Позднее десятки свидетелей, в том числе астронавты, начали говорить о том, что НАСА замалчивает информацию о полётах на Луну, скрывает снимки и видеокадры. Ну а астронавт миссии «Аполлон-14» Эдгар Митчел, ставший шестым человеком, походившим по Луне, открыто заявляет о существовании инопланетян.
Комментарии83
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ванга: сколько предсказаний сбылось на самом деле31
Попалась на взятке и получила пулю в затылок344
Ростовcкий рыбак поймал гигантского сома и обомлел25
Самая кровавая война бандитов в истории России31
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой10
Видео
01:56
Призрак женщины привел в ужас молодую мать
Безумный мир
00:22
Австралийка столкнулась с НЛО, возвращаясь домой
Безумный мир
01:29
«Ожившая» игрушка попала в объектив камеры
Безумный мир
01:11
Америка, затаив дыхание, следит за енотом-скалолазом
Безумный мир
02:54
Что связывало цыганского барона и Высоцкого
Люди
05:52
Чем удивляют динозавры
Безумный мир
10:22
Нераскрытые тайны Древнего Китая
Места
05:38
Самые смешные имена и фамилии
Люди
10:26
Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли правду
Истории
05:03
Стюардессы рассказали о тайнах самолетов
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение