Самая кровавая война бандитов в истории России

Самый знаменитый автомобильный концерн России тольяттинский «АвтоВАЗ» (прежде Волжский автомобильный завод) в 1990-2000-х годах стал разменной монетой в руках криминальных группировок, в борьбе за контроль над ним погибло сотни человек как самих бандитов, так и представителей бизнеса, правоохранительных органов , прессы…

Лакомый кусок

Тольяттинская криминальная война с начала 90-х это сплошная череда убийств, захлестывавших эту российскую столицу автопрома волнами. Условно, по своему характеру и особенностям, эти периоды получили название трех великих рэкетирскийх войн. Выстрелы, взрывы, поножовщина, захват заложников и другие особо тяжкие преступления, так или иначе связанные с установлением контроля над волжским автогигантом, стали привычной картиной для Тольятти последних 25 лет. Было время, когда бандиты, получившие полную власть на АвтоВАЗе, фактически контролировали весь город.

Волжский автомобильный завод, а вслед за ним и собственно Тольятти, переименованный по такому случаю из Ставрополя, появились в приволжском местечке Жигули по прямому указанию правительства СССР в 60-х годах.

Впоследствии топонимика местности нашла отражение в названии продукции ВАЗа. В короткие сроки автозавод стал флагманом отечественного автомобилестроения, там выпускались самые популярные в стране советские автомобили.

Воровали на заводе по-крупному всегда, один мастер цеха запчастей сумел украсть запасные части на общую сумму 3 миллиона рублей (в ценах 80-х годов, сейчас это где-то 0,5 миллиона у.е.). Ему дали 12 лет. Это только один известный факт.

Градообразующее предприятие Тольятти начало интересовать организованную преступность, собственно, с самого момента образования ОПГ с начала 90-х. Тогда никто, ни бандиты, на правоохранительные органы, ни жители города, ни автовазовцы, еще не представляли, насколько кровопролитной станет война за контроль за заводом за четверть века вследствие криминальных разборок было убито около тысячи человек.

Точное количество трупов не назовет никто многие бандиты и их жертвы безвестно пропали.

АвтоВАЗ «раскрылся» для бандитов сам

Начинали бандиты с кражи автозапчастей. Пионером в этом деле стал самый известный тольяттинский наперсточник Владимир Вдовин по кличке Напарник. Его, к слову, можно назвать и наиболее удачливым подавляющее большинство активных членов воевавших между собой ОПГ сейчас лежит в земле, немногие сидят в тюрьме или легализовались в бизнесе. Только единицы, среди которых и Напарник, скрываются за границей.

К 1992 году в Тольятти уже действовало несколько ОПГ, занимавшихся поборами с коммерсантов. Параллельно искали пути на АвтоВАЗ, поскольку его миллионные обороты не шли ни в какое сравнение с доходами от рэкета. Так вышло, что самой администрацией завода бандитам был дан шанс на поэтапный захват контроля над финансовыми потоками гигантского предприятия.

Как и везде по стране, на АвтоВАЗе создавались фирмы-посредники, продававшие автомобили по льготным ценам. Государственные законы при этом обходились, на что сразу же обратили внимание ОПГ: бизнесменам настоятельно предложили делиться. Они начали зарабатывать на массовых отгрузках машин с завода, криминальные «откаты» от которых доходили до 20 процентов.

Продолжительные кровавые войны

Делить столь серьезный куш как АвтоВАЗ тольяттинские ОПГ, в конце концов, не захотели со второй половины 92-го года между конкурентами начались массовые убийства членов и лидеров ОПГ. С сентября по ноябрь 1992 года было убито семеро бандитов, в том числе лидер «волговской» ОПГ Маслов. Семерых милиции и суду удалось упечь в тюрьму, но в 1995 году всех оправдали и выпустили. Вскорости все оправданные полегли от пуль киллеров враждующей ОПГ.

В общей сложности в результате криминальных войн, в Тольятти с 1992 по 2014 годы было расстреляно, взорвано, зарезано или забито до смерти несколько сот человек бандитов, околокриминальных коммерсантов и других представителей крупного бизнеса, в том числе, имевшего непосредственное отношение к АвтоВАЗу, сотрудников прокуратуры и милиции, городских СМИ…

Противодействие ОПГ

В конце 90-х силовики провели первую масштабную акцию по «зачистке» АвтоВАЗа от представителей оргпреступности в ходе общегородской операции «Циклон» большинству бандитам был перекрыт доступ на завод. Но межгрупповые кровавые войны ОПГ продолжались, преступники убили также несколько городских бизнесменов, телевизионщиков и газетчиков. От восстановления влияния на АвтоВАЗе бандиты отказываться не собирались. В 2005 году была предпринята новая попытка "апгрейда" автогиганта: на завод прибыла усиленная группа милиции, кардинальным образом изменили систему безопасности АвтоВАЗа, обновился его состав директоров. Последующая проверка установила, что только за 2005 год на автогиганте наворовали на сумму около полутора миллиарда рублей. Уволили ряд сотрудников заводского управления безопасности, уличенных в сотрудничестве с ОПГ.

Скептики утверждают, что ситуация на автогиганте в правовом плане не нормализовалась до сих пор, поскольку она носит системный характер. Заказные убийства в Тольятти с начала нулевых тоже не прекратились с 2000 года там убили трех журналистов и руководителя телекомпании, ректора Тольяттинского госуниверситета, главного архитектора города, начальника угрозыска ГУВД, свыше 20 представителей крупного и среднего бизнеса… Покушались на председателя Самарского облсуда Л. П. Дроздову, но Любовь Петровна, к счастью, выжила, оправилась от ранений, и поныне председательствует на прежнем месте. Бандитов, по официальным данным, с начала нулевых в Тольятти полегло свыше десятка, среди них есть и криминальные авторитеты.