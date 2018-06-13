Каким был идеал женской красоты у русских

Идеалом красоты на Руси многие века была полнотелая и широкобедрая женщина, пышущая здоровьем.

Русские мужики совсем не жаловали худышек. Худоба была символом либо нищеты, либо болезни. Русская девица могла быть худенькой в том случае, если ее не докармливали отец с матерью. Значит, семья совсем бедная, а это не очень хорошо для будущих родственников со стороны жениха.

С другой стороны, она могла быть худой из-за болезни. Это еще хуже. На Руси главной ролью женщины было материнство. Если девушка была больной, значит, могла не выносить ребенка или умереть при родах. Только крепкие телом, здоровые и выносливые женщины могли справиться с ролью матери и супруги.

Ни о какой контрацепции на Руси многие и не слышали — а существовавшие «средства» были слишком неэффективными. Рожать женщинам приходилось часто, и детей в семьях было много. Их нужно было не только родить, но еще и выкормить, и воспитать. При этом женщины практически наравне с мужчинами работали в поле и вдобавок занимались домашним хозяйством. Все это требовало очень крепкого здоровья.

Завидная невеста

Выбирая невесту, сваха обращала внимание на такие показатели здоровья и будущего плодородия девушки, как высокая грудь, широкий таз, округлые бедра и стройные крепкие ноги. Хорошо, если девушка была высока и статна (но не долговяза).

У нее должна была быть ровная спина без единых признаков сутулости. Величественная и гордая осанка — стан, «как у павы» — считался особым достоинством. Такой супругой мужчина гордился, поскольку она напоминала княгиню, женщину высокого рода. Это считалось очень красивым.

У красивой невесты обязательно была длинная толстая коса. Длинные волосы — обязательный атрибут русской женщины. В нем были и красота, и женственность, и достоинство. Гулящим женам нередко отрезали косы, что считалось ужасным бесчестьем.

В то же время густые и здоровые локоны свидетельствовали о хорошей генетике женщины, что было залогом рождения крепкого, жизнеспособного потомства. Поскольку у большинства русичей были светло-русые волосы, именно этот цвет считался наиболее красивым.

Лицом бела и румяна

Идеалом красоты считалась девушка с гармонично сложенным лицом, чистой белой кожей и свежим румянцем на всю щеку. Пышные алые губы и большие ясные глаза довершали образ русской красавицы. «Кровь с молоком» — таким определением описывали достойную претендентку на роль невесты.

При этом личико девушки могло быть округлым. Никаких впалых щек и выступающих скул быть не должно. Лишние килограммы и жирок на боках также были вполне приемлемыми. К тонкости талии русский народ никогда не был особо придирчив. Именно поэтому женщины на Руси носили удобную одежду без пояса — сарафан.

Особой красотой считалась кротость и скромность девушки. Она выражалась в застенчиво опущенных ресницах, немногословии и сдержанном поведении. Красота русской женщины заключалась и в ее способности подчиниться мужу, сделать его счастливым главой семьи. Такие девушки манили русских мужчин, как магнит.