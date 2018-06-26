Самые страшные посадки самолетов

Вам приходилось когда-нибудь находиться в самолёте, который заходит на посадку при сильном ветре? Или когда во время полёта начинается гроза? Вряд ли это можно счесть приятным воспоминанием. Но будьте уверены, что в любой чрезвычайной ситуации пилоты делают всё возможное, чтобы посадить самолёт.

1. Посадка на Гудзон. Пассажиры рейса Нью-Йорк-Сиэтл вынуждено приводнились на реку Гудзон потому, что буквально через минуту после взлёта лайнер зашатался, а из двигателей начало вырываться пламя. Оказалось, что самолёт атаковали дикие гуси. Командир воздушного судна принял решение садиться на воду. Все 150 пассажиров были спасены.

2. Полёт без крыши. Самолёт вылетел из гавайского города Хило в Гонолулу. Перелёт занимает всего полчаса, но на 23-ей минуте произошла взрывная декомпрессия. Дверь кабины пилотов и часть крыши над первыми шестью рядами снесло. Командир на скорости 500 км/ч начал экстренное снижение. Через 11 минут пилот чудом посадил самолёт на одном двигателе. Поразительно, но ни пассажиры, ни члены экипажа не пострадали.

3. Посадка над пляжем. Пляж Махо на острове Сен-Мартен вряд ли понравится любителям тихого уединённого отдыха. Он находится рядом с международным аэропортом, поэтому самолёты пролетают прямо над головами купальщиков. Потоки воздуха могут даже снести отдыхающих.