Что в бою делали только русские солдаты

В бою с врагом русские солдаты на протяжении веков демонстрировали чудеса храбрости, смекалки и самопожертвования, продолжая сопротивляться даже в самых безвыходных ситуациях. В итоге, у противника сложилось мнение, что русский солдат знает какую-то заветную военную тайну, которая дает ему сил.

На полях сражений русский солдат каждый раз удивлял противника вещами, которые никто в мире больше не делал.

В бой с голым торсом

Идти в атаку с голым торсом или в одном нательном белье — это распространенная русская воинская традиция. Так шли на смерть. Когда солдаты оказывались в безвыходной ситуации, в знак презрения к смерти, близости к Богу и демонстрации готовности биться до конца, да и просто, чтобы было удобнее, они скидывали верхнюю одежду и шли в атаку.

Корнями эта традиция уходит в древнюю Скандинавию и Германию, когда викинги-берсерки доводили себя до исступления и шли в бой с голым торсом. Со временем у них эта традиция исчезла, а у нас осталась. Как вспоминает английский историк Роберт Кершоу, автор произведения «Березовые кресты вместо железных», в Великой Отечественной у определенных родов войск было выделяющееся нательное белье — тельняшка. Матросы и морские пехотинцы шли в атаку в тельняшках с криками «Полундра!», вселяя страх в сердца врагов.

Последний патрон

Ещё один воинский обычай, который есть у русского солдата — это оставлять последний патрон или гранату для себя. Эта традиция тоже связана с критической ситуацией, когда боец оказывался в окружении врагов, но не мог оказать сопротивление, например, был смертельно ранен.

Нередки были случаи, когда спасение и эвакуация оказывались невозможными. Часто в таких ситуациях солдаты принимали решение застрелиться или подорвать себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Особое распространение эта традиция получила после войны в Афганистане, где к пленным русским было особо жестокое отношение. Солдаты шли на этот шаг, чтобы избежать пыток, лишить врага возможности увидеть себя упавшими духом и избежать требований с родственников выкупа.

Бег на длинные дистанции

“Тяжело в учении — легко в бою” — суворовская воинская максима актуальна до сих пор. Даже в современных конфликтах техника не всегда может прийти на помощь и перевезти бойцов из точки «А» в точку «Б».

Зачастую, ноги — единственный транспорт, который остается у солдата и на них ложится основная нагрузка. В книге Анатолия Тараса и Федора Заруцкого "Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ " говорится, что умение долго и быстро передвигаться особенно необходимо для разведчиков и диверсантов, действующих в тылу врага. После подрыва или налета на какой-нибудь важный объект, им нужно срочно покинуть район. За несколько часов бега надо преодолеть порядка 50 километров.

Подручные «стимуляторы»

Этот пункт военных хитростей плавно перетекает из предыдущего. Здесь мы поговорим о том, какие стимуляторы используют солдаты для облегчения выполнения боевой задачи. Сразу стоит оговориться, что речь не пойдет о какой-то специальной фармакологической химии. Среди сильнейших армий мира Вооруженные Силы Российской Федерации и Армия обороны Израиля — две уникальные структуры, которые не пичкают массово своих солдат боевыми наркотиками. Речь пойдет о более бытовых способах и хитростях, которыми пользуются солдаты.

В уже упомянутой выше книге «Подготовка разведчика", при описываемых в предыдущем пункте марш-бросках солдаты, почувствовав усталость, кладут под язык кусочек шоколада, сахара или карамельку, что дает быструю прибавку сил. Глюкоза, которую получает организм, служит „топливом“ при углеводном обмене, помогая быстрее расщеплять полезные вещества и получать из них энергию. К слову, в том же Афганистане "духи" тоже пользовались схожими способами. Вместо сахара они запасали сахарный тростник и изюм.

Когда во время марша мучает жажда, а попить воды нет никакой возможности — солдаты кладут на язык маленький камушек. Как ни странно, его наличие позволяет обмануть рецепторы, создавая в мозгу ощущение, что человек пьет и на время заглушает жажду.

Дыхание под водой

Очень часто, находясь в засаде или прячась от преследования, солдатам необходимо укрыться от врага. Еще наши предки пользовались хитростью, которая позволяла укрыться от преследовавшего врага. Если рядом был водоем или болото, бойцы брали в рот трубочки тростника и дышали через них, пока вражеские силы проходили от них в считанных метрах, ни о чем не подозревая.

К слову, способ этот использовали не только военные, но и мирные жители, когда во время Великой Отечественной войны в их деревни и села приходили немецкие оккупанты. Более того, этим способом удавалось спрятать младенцев, которые могли выдать прячущихся людей своим плачем. Им вставляли трубочки в рот, закрывали ладонью нос и опускали под воду, чтобы скрыть шум.