Как атаман Краснов собственное государство создал

История Гражданской войны, поглотившей территорию бывшей Российской империи в начале прошлого века, породила не только множество противоборствующих военных группировок, но и инициировало создание целого ряда самостоятельных государств. Одним из них стала донская республика атамана Краснова.

Беспокойный Дон

С первых дней своего появления весной 1918 года независимое государственное образование, охватывающее земли подчиненные Всевеликому Войску Донского резко выделялось на фоне остальных противоборствующих сил. В то время, когда белогвардейские войска в своей массе получали военную и экономическую поддержку от стран Антанты, «Демократическая казачья республика» под руководством атамана П. Н. Краснова состояла в тесных отношениях с Германией. Впрочем, надо отдать дань времени. Казаки Дона к моменту создания собственного государства откровенно разочаровались как в «красных» так и в «белых», желая лишь одного — спокойной жизни в пределах земель Всевеликого Войска Донского.

Разбираться в том, кто им поможет в достижении желаемой цели, было не так важно. Для этого был целый ряд причин. Во время начала Гражданской войны, когда Донское правительство А. М. Каледина поддержало силы Добровольческой армии М. В. Алексеева и Л. Г. Корнилова большинство казаков Дона держали нейтралитет. Однако едва наметился перевес в боевых действиях в пользу Красной Армии, как ряд казаков, поверив в Декрет «о мире и земле», встали на сторону большевиков.

Как оказалось, напрасно. Красные довольно быстро показали свое истинное лицо, настроив против себя все население Дона. Когда же началось откровенное расказачивание с упразднением русских казачьих войск, Войско Донское восстало.

Донская казачья республика

В это время, в начале 1918 года с Украины под напором немцев началось массовое отступление частей Красной армии, сопровождавшееся грабежом и насилием над казацким населением Дона. Данное обстоятельство стало последней каплей давшей начало вооруженному мятежу. 14 апреля 1918 года вооруженные отряды казаков заняли Новочеркасск. Правда, спустя два дня красные отбили город, но восставших было уже не остановить.

Тысячи и тысячи недовольных казаков стекались к Новочеркасску, образовав костяк Донской армии. При этом, надо отдать должное большевикам, Красная Армия мужественно сопротивлялась казацкому восстанию и возможно даже подавила его в зародыше, если бы на помощь казакам не подошли войска А. И. Деникина.

Вскоре Дон стал центром антибольшевистского движения. Спустя месяц после начала восстания Донская армия уже насчитывала до 17 тысяч сабель. Вскоре было опубликовано официальное заявление о повторном создании Всевеликого Войска Донского, а его атаманом единогласно был избран генерал-майор Петр Николаевич Краснов

Приняв бразды правления в свои руки, деятельный военачальник пишет несколько писем кайзеру Германии Вильгельму с просьбой о протекторате нового государственного образования казаков, а также помощи оружием и деньгами. Самое интересное, что власти Германии, действительно, признали правительство Петра Краснова. Хотя большинство историков считает, данное соглашение — временным союзом.

По их мнению, впоследствии накопив сил, немцы выступили бы против своих нежданных союзников. Однако, в середине 1918 года государство казаков играло роль надежного буфера оккупационной зоны немцев как от белых армий, так и от большевиков.

Но, просуществовало самостоятельное государство казаков по историческим меркам одно мгновение. Первыми у П. Н. Краснова испортились отношения с Добровольческой армией А. И. Деникина, поскольку казаки были в основном заняты обустройством своего государства и не планировали поддерживать белогвардейцев в их борьбе с большевиками, на что те очень надеялись.

Единственное в чем П. Н. Краснов был готов помогать белым, так это в освобождении земель с казацким населением для увеличения территории своего собственного государства. При этом собственная армия Донской казачьей республики, усилиями своего руководителя росла буквально на глазах. От Германии на Дон регулярно поступало оружие, заработали собственные заводы по производству боеприпасов.

В это время, несмотря на сильное желание разгромить строптивых казаков большевики были вынуждены мириться с их существованием. Тем не менее, погубила П. Н. Краснова и его государственное образование любовь к Германии. Со временем руководители Добровольческой армии все чаще начали ставить ему в упрек контакты с бывшим врагом, а также не желание при наличии необходимых сил и средств идти с войсками «на красную Москву».

Однако П. Н. Краснов преследовал исключительно свои собственные цели. Ему не нужна была реставрация Российской Империи, Петр Николаевич хотел лишь одного — единолично править созданным им государством казаков. В какой-то мере ему это удалось, но ненадолго. Уже в ноябре 1918 года после поражения Германии в Первой Мировой войне, Н. П. Краснов был вынужден объявить о слиянии (фактической ликвидации) своего государства с Добровольческой армией А. И. Деникина. 15 февраля 1919 года Н. П. Краснов уходит в отставку и эмигрирует в … Германию.