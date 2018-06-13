Когда священник может нарушить тайну исповеди

Исповедью называется признание человеком совершенных им грехов. Ниточкой, соединяющей Бога и верующего, выступает священнослужитель, который и принимает покаяние. Главное условие Таинства, то, что священник или монах не станет распространяться о сказанных ему грехах, даже если по уголовному кодексу они являются преступлением. Он может только направить человека на путь исправления.

До начала правления на Руси Петра I церковь соблюдала тайну исповеди. После выхода Духовного Регламента в 1721 году, основной для которого стал протестантский взгляд на верховенство светской власти в духовной жизни, священнослужителей привлеки для полицейского надзора над народом. Согласно документу авторства Феофана Прокоповича священнослужитель обязан донести на человека, если он совершал или намеревается совершить государственную измену, поднять бунт, покусится на жизнь Государя или его семьи.

Под разглашение также попало желание «грешника» ввести народ в заблуждение через потасовку фактов или разглашение о ложном чуде. Не смотря на приказ Петра I практика доносов среди священников не прижилась.

В современной России право конфиденциальности исповеди гарантируется Федеральными законами, уголовно-процессуальным и гражданско-процессуальным кодексом. Тайна исповеди зачищена законом, а священники не подлежат допросу и не могут привлекаться к ответственности за отказ давать показания на исповедующегося человека.

В 9 разделе социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что «Даже в целях помощи правоохранительным органам священнослужитель не может нарушать тайну исповеди». Однако есть исключение. «Священник может нарушить правило, если кающийся поделился информацией о преступлении против человечества путём совершения террористического акта или исполнения преступного приказа в ходе военных действий».

Священнослужитель должен попытаться повлиять на человека. Если его попытка не увенчается успехом, то заботясь о сохранении тайны имени исповедующегося, он обязан предупредить тех, чьим жизням угрожает опасность. В особенно сложных ситуациях следует обратиться за помощью к архиерею епархии.