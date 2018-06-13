Что было разрешено в 90-ые и запрещено в «нулевые»

«Лихие» 90-е были ознаменованы принятием ряда законодательных норм, открывших широкие возможности для отечественного бизнеса. Впрочем, через несколько лет многие из этих новшеств по ряду причин были «отыграны» назад.

Торговля водкой и пивом в ларьках

В 2005 году в России повсеместно запретили продавать крепкое спиртное в нестационарных торговых объектах (в ларьках и киосках). Свободную торговлю алкоголем разрешили в 90-е годы во время руководства страной Б. Ельциным . Спустя несколько лет в киосках была запрещена продажа и пива.

В нулевые также ввели временные ограничения на реализацию спиртного — если с начала 90-х алкоголь, включая пиво, можно было приобрести круглосуточно, то сегодня в большинстве городов России действует закон «с 9 до 9»: после 21 часа и до 9 утра данную продукцию продавать запрещено.

Реклама спиртного и табака

В 2013 году в стране введен полный запрет на рекламу табачных изделий, двумя годами ранее было официально запрещено рекламировать алкоголь. Сегодня антиалкогольное законодательство в телеэфире позволяет рекламу безалкогольного пива в строго отведенное для этого время.

Игорный бизнес

В 2009 году были введены жесткие ограничения на ведение игорного бизнеса — все казино и прочие подобные заведения, начавшие работать с 90-х годов, должны были «переехать» в своеобразные российские «Лас-Вегасы» — на Алтае, в Приморье, Краснодарской и Калининградской областях. На всей остальной территории игорные заведения были запрещены.

Выборы губернаторов

С 2004 года в Росси была фактически отменена система выборов губернаторов регионов, с этого времени они назначаются Президентом РФ. Оппозиционные политики пытались оспорить данное нововведение, но Конституционный суд в 2006 году подтвердил его законность.

Уличная торговля

В начале нулевых был принят ряд законов, ужесточающих ответственность за торговлю в неустановленных местах. Таким образом денонсировали ельцинский указ № 65 «О свободе торговли», подписанный в 1992 году. До 1997 года действовал пункт указа о невзимании с граждан ввозных таможенных пошлин.

В нулевых введены четкие ограничения, касающиеся стационарных рынков, последние из которых обязывают данные торговые предприятия «уходить под крышу» — становиться крытыми помещениями, с отоплением, канализацией и прочими благами цивилизации.

Финансовые пирамиды

С начала 90-х в России и странах постсоветского пространства заработали финансовые пирамиды, первой из них был «Русский дом Селенга», открывшийся в 1992 году. В данном бизнесе крутились миллиарды рублей, от афер многочисленных «пирамидчиков» пострадали миллионы граждан. Официально уголовная ответственность за «организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» была введена только два года назад.