«Истинные арийцы» по версии нацистов

Согласно германской расовой теории носители арийской крови имели биологическое превосходство над остальным нациями. Эталонный ариец практически всем отличен от других: ростом, цветом кожи, волос и глаз, и даже пропорциями тела.

Расовая лестница

Расовая теория — краеугольный камень фундамента Третьего рейха, она собственно и отличает немецкий национал-социализм от итальянского фашизма. Для нацистов принципиально было разделение рас на «высшие», способные к самоорганизации и прогрессу, и «низшие», не способные ни к чему.

На верхушке иерархической лестницы, согласно немецкой расовой доктрине, расположилась нордическая раса (германцы и скандинавы), дальше следовали восточно-балтийская, адриатическая и романская расы. Интересно, что французов немцы считали «выродившимися, негроидизированными, испорченными», и как следствие — неполноценными.

Еще ниже по расовой лестнице находились метисы (помесь белых и цветных народов), в самом подвале нашлось место для представителей «черной» (негроидной) и «желтой» (монголоидной) рас. Последних, равно как славян, евреев и цыган нацисты пренебрежительно называли «untermensch» («недочеловеками»).

В июле 1941 года рейхсфюрер Генрих Гиммлер , выступая перед бойцами СС, охарактеризовал европейский конфликт как «войну идеологий и борьбу рас». «На одной стороне стоит национал-социализм: идеология, основанная на ценностях нашей германской, нордической крови. На другой стороне стоит 180-миллионный народ, смесь рас и народов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность такова, что единственное, что с ними можно сделать — это расстреливать без всякой жалости и милосердия», — провозглашал Гиммлер.

«Истинный ариец»

Немцы часто подменяли понятия нордической и арийской расы, хотя они имеют отличия. Термин «нордическая раса» Третий рейх позаимствовал из книги французского писателя Жозефа Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1855 г.), где автор характеризовал нордический подтип белой расы, как светловолосых и голубоглазых людей. Там же Гобино утверждал, что именно «нордическая раса» является высшей ступенью развития человечества.

Термин «ариец» изначально использовался для обозначения народов, говорящих на языках индоиранской группы, и происходит от самоназвания исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии. На русский язык это слово может переводиться как «уважаемый», «достойный», «благородный». Понятие «ариец» было вырвано немецкими идеологами из традиционного контекста и использовано исключительно в целях пропаганды расового неравенства.

Теория об общем арийском происхождении немцев и иранцев — это продукт работы идеологов рейха, в первую очередь, Альфреда Розенберга , который на этой основе создал стройную картину истории с древнейших времен до настоящего времени: от арийской Индии и Персии через дорическую Элладу и италийский Рим к «германской Европе». С 1933 года расовая теория стала обязательной дисциплиной в школах и университетах Германии

Специальным указом иранцы даже были освобождены от действия «расовых» законов. В 1934 году, чтобы подчеркнуть роль Персии, как прародины арийской расы, она при содействии немецкой дипломатии была официально переименована в Иран.

К популяризации мифа об арийских корнях германской расы приложили руку и немецкие архитекторы, спроектировав здание Национального банка в Тегеране в неоперсидском стиле. А расовое управление СС всерьез рассматривало браки немецких девушек с видными представителями военно-политической и экономической элиты Ирана, чтобы «освежить» кровь иранского руководства.

Расовый стандарт

Антропологический, биологический аспект — определяющий и наиболее наглядный в нацистской расовой теории. Для его выражения немцы опирались на благодатный методологический материал. В частности, на труды австрийского католического монаха и публициста Адольфа Ланца, который подразделял человечество на два племени — арийцев и людей-животных. Согласно взглядам Ланца, арийцы воплощали в себе ангелов, а люди-обезьяны символизировали демонов.

Нашлось место в идеологии рейха и взглядам американских египтологов Глиддона и Нотта, которые в книге «Типы человечества» доказывали, что негры стоят ближе к обезьянам, чем к другим человеческим расам, а также суждениям итальянского врача Чезаре Ломброзо, утверждавшего, что черепа дегенеративных личностей отличаются от черепов высших существ.

Увлеченная подобными идеями нацистская пропаганда выводит свой расовый стандарт. В средствах информации вещалось, что у истинных представителей арийской расы должен быть особый череп: с удлиненным, выпуклым затылком, продолговатым лицом, небольшим лбом, узким носом и чуть угловатым подбородком. В районе висков череп должен быть сужен, а скулы — распложены практически вертикально.

В качестве антропологического и биологического образца «истинного арийца» был взят коренной голубоглазый житель северных областей Германии, который отличается высоким ростом (женщины не менее 170, мужчины не менее 175 см.), светлой, практически белоснежной кожей, густыми волосами, цвет которых варьируется от абсолютно белых до золотистых. Считалось, что на тех участках тела, где проступают вены, кожа имеет чуть голубоватый оттенок, и ей не должно вредить солнечное облучение.

Мужчины-арийцы обладают узкими бедрами и широкими плечами, в женской фигуре преобладают «длиннотные» параметры, кроме того, у нее должны быть узкими шея, руки и утонченные черты лица. У идеальных мужчин и женщин размах рук должен составлять 94-97% длины тела.

Кроме этого, у арийца вес должен быть пропорционален росту, а поясница — находиться примерно на высоте 52-53% от общей длины тела. Спина и ноги должны быть лишены волос, на остальных частях тела, кроме головы, их проявления должны быть слабо выражены. А еще — симметрично посаженные глаза, ровные и здоровые зубы, отсутствие подверженности наследственным заболеваниям, позднее половое созревание и позднее старение.

Новая генерация

Неотъемлемой составляющей нацистской расовой теории была евгеника, распространенная в Германии под названием расовой гигиены. Согласно этой теории, строгие правила воспроизводства должны привести к улучшению германской расы и остановить рост низших представителей человеческой породы, которые размножались гораздо быстрее.

Так в Третьем рейхе появилась программа «Lebensborn» («источник жизни»), которой руководил лично Генрих Гиммлер. Основной задачей этой программы была подготовка расово чистых матерей, а также рождение и воспитание здоровых детей — будущую гордость арийской нации. В качестве отцов выступали исключительно представители элитных немецких подразделений.

Требования к родителям обновленной расы были выставлены жесткие: безупречное здоровье, отсутствие судимостей и чистота крови. Женщины, отобранные для участи в программе улучшения генофонда, помещались в приюты — «гиммлеровские фабрики детей», где в комфортных условиях рожали и воспитывали детей. Если у рожденных детей волосы были недостаточно светлыми, их облучали ультрафиолетом до получения нужного оттенка.

Вскоре нацистские идеологи решили не ограничиваться матерями из Германии и обратили свои взоры на норвежек: белокурые и голубоглазые скандинавки как нельзя лучше подходили для «производства» чистокровных арийцев. Существуют сведения, что на роль «арийских матерей» подбирались и славянские женщины.

За весь период существования программы «Lebensborn» в Германии на свет появилось около 8 тысяч детей, в Норвегии еще больше — порядка 12 тысяч. В 1938 году Гиммлер посчитал, что воспроизводство супердетей идет слишком медленно. Было внесено новое предложение, отбирать беременных женщин с подходящей внешностью. В обмен на денежное вознаграждение им предлагали отдавать младенцев государству.