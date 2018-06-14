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Раскрыта правда про пояс верности
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Раскрыта правда про пояс верности 

Рамблер 4 часа назад
О жизни в Средние века известно многое, но всё равно вокруг этой эпохи роится масса мифов. Для кого-то Средневековье — это время рыцарей и прекрасных дам, для других — время религиозного фанатизма и инквизиции, а третьи думают лишь об отсутствии элементарных удобств и ужасающей гигиене. Что же здесь правда, а что вымысел?
1. Люди не доживали до 30. Это не совсем правда. В Средние века была очень высока детская смертность, не было ни одной семьи, где не умер бы ребёнок. Но те, кто достигал юношеского возраста, вполне могли дожить до 50-60 лет.
2. Средневековые люди были низкорослые. Учёные изучили несколько тысяч скелетов и пришли к выводу, что средний рост мужчины был примерно 170 см, женщины — 158 см.
3. Средние века были интеллектуальной пропастью. Большая часть людей действительно не умела писать и читать. Однако учёные по-настоящему ценились. Не будем забывать и о средневековых писателях и художниках.
4. Единственным развлечением были рыцарские турниры. В реальности поединки рыцарей были, скорее, частью военной подготовки.
5. Отправляясь в поход, рыцарь надевал на свою даму пояс верности. Историки доказали, что никаких поясов верности в Средние века не было. Этот миф придумали уже в новое время любители эротических приключений.
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