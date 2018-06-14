Факты, которые выкинули из учебников истории

Все изучали историю в школе. Но этот предмет настолько всеобъемлющ, что полностью изучить историю под силу лишь единицам. А некоторые факты и вовсе оказались вычеркнутыми из учебников.

1. Битва при Ватерлоо обогатила Ротшильдов. Это семейство разводило почтовых голубей. Об исходе битвы первыми узнали браться Ротшильды: Натан в Лондоне и Якоб в Париже. Они срочно начали сбрасывать акции, рассказывая всем о победе Наполеона, и обвалили биржи ряда европейских стран. Под шумок тайные агенты Ротшильдов скупали эти же акции за бесценок. После того, как мир узнал, что на самом деле Наполеон проиграл, семейство обогатилось на 40 миллионов фунтов.

2. Альберт Эйнштейн отклонил предложение стать президентом Израиля. После смерти первого президента Израиля Хаима Вейцмана в 1952 году премьер-министр Давид Бен-Гурион предложил учёному занять президентское кресло. Но Эйнштейн отказался, пояснив, что слишком наивен в политике.