Самые жестокие законы Советского Союза

В наши дни в мире существует множество странных норм и правил. Но некоторые из законов, которые были в разное время приняты в Советском Союзе, и сейчас вызывают удивление и поражают своей жестокостью.

Закон о запрете торговли

В 1918 году, придя к власти, большевики попытались, по сути, монополизировать рынок. Вернее, даже заменить «купле-продажу» натуральным обменом. Например, крестьянам предлагали обменивать хлеб на промышленные товары. При этом взамен крестьянам предложить, по сути, было нечего: в стране царил хаос и промышленность развал промышленности. Это привело к тому, что представители власти фактически стали насильно отбирать выращенные продукты (хлеб и другие товары) у крестьян и распределять их самовольно. Крестьяне, которые, разумеется, ничего от этого не выигрывали, жестко сократили количество посевов. В результате в 1921 году по стране прокатилась волна ужасного города (и без того небольшой будущий урожай был уничтожен засухой). В том же году рыночные отношения были частично восстановлены.

Закон об эвтаназии

В мае 1922 года примечанием к 143-й статье Уголовного кодекса РСФСР было фактически легализовано убийство. Правда, отмечалось, что оно может быть совершено «по настоянию убитого из чувства сострадания». Предложил узаконить эвтаназию Юрий Лурье, страдавший от прогрессивной мышечной атрофии. Просуществовал этот закон, правда, всего около шести месяцев. В целях безопасности (опасаясь, как бы данная практика не вышла за пределы рамок) уже в ноябре примечание об эвтаназии из Уголовного кодекса было изъято.

Закон о колосках

Еще одна волна голода, прокатившаяся по стране вследствие раскулачивания и коллективизации, привела к тому, что участились хищения продуктов с колхозных полей. В 1932 году Сталин, дабы пресечь кражи, велел ввести жестокие наказания для расхитителей коллективного имущества. Хищение государственного имущества, к которому приравнивались и посевы на полях, теперь каралось смертной казнью (при наличии смягчающих обстоятельств — тюремным заключением на 10 и более лет). При этом объемы хищений, за которые следовало наказывать, прописаны нигде не были. По сути, любой человек, сорвавший колосок на колхозном поле становился опасным преступником.

Такая политика привела к тому, что уже через пару лет тюрьмы были переполнены заключенными, а в 1936 году дела по данному закону пересмотрели, отпустив большую часть «преступников» на волю со снятием судимости.

Закон об опоздании на работу

Уже с конца 30-х годов XX века начался период ужесточения рабочего законодательства: сократили декретные отпуска, увеличена продолжительность рабочего дня. В 1939 году за опоздание на работу более чем на 20 минут наказывали увольнением с работы. А в 1940 году такое опоздание стали приравнивать к прогулу и караться трудовыми работами в течение полугода с удержанием четверти зарплаты в пользу государственной казны. По сути, человек, опоздавший на службу или «прогулявший» рабочий день без уважительной причины (болезнь самого работника или его ребенка, форс-мажорные обстоятельства вроде пожара) продолжал трудиться на обычном месте, только денег за свой труд получал меньше. Но и этим не ограничились: если повторное опоздание или прогул случились во время исправительных работ, оставшийся их «срок» провинившийся отбывал уже в заключении.

Кстати, согласно этому закону, сменить работу без разрешения директора человек тоже не мог. Такая «самоволка» каралась лишением свободы до 4-х месяцев.

Отменен этот жестокий закон был лишь в 1956 году.

Закон о загранице

И, конечно, одним из самых жестоких законов советского времени можно закон о побеге за границу. Начиная с 1935 года, побег из страны стал приравниваться к измене родине. Карали жестоко — горе-беглеца, по каким-то причинам не сумевший совершить свой замысел, но попавшийся в руки властям, приговаривали к смертной казни. «Под раздачу» попадали и близкие родственники: тех, кто знал о попытке бегства, но не донес о ней, лишали свободы на 5-10 лет, конфисковав имущество, тех же, кто не был в курсе готовящегося побега «всего лишь» ссылали в Сибирь, откуда вернуться можно было только через 5 лет. Такая мера, по мнению властей, должна была пресечь попытки к бегству: ведь даже если беглецу удавалось скрыться за границей, наказание обрушивалось на его семью. Правда, как мы знаем, не всех и не всегда это останавливало.

Практически до самого развала Советского Союза побег «за бугор» приравнивался к тяжкому преступлению, с той лишь оговоркой, что во времена «оттепели» в закон внесли небольшие корректировки: смертная казнь за побег была отменена, родственников тоже перестали наказывать.