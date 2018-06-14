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5:0 — почему нельзя делить на ноль
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5:0 — почему нельзя делить на ноль 

Naked-Science.ru 4 часа назад
Фото: pixabay.com
Сегодня вы узнаете о том, почему банальная операция с таким простым числом вызывает так много трудностей и непониманий.
Выражение «поделить на ноль» не ассоциируется ни с чем хорошим. В чем же проблема? Начнем издалека. Обычно чем меньше число, на которое вы делите, тем больше результат.
Например, деление десяти на два даст нам пять. Деление десяти на один — десять. А деление на одну миллионную даст нам десять миллионов и так далее.
Однако, если разделить десять на ноль, «супервысокого» числа не выйдет. И дело тут вовсе не в стремлении к бесконечности. Вернее будет сказать, что с точки зрения алгебры делить на ноль попросту бессмысленно. Ну а чтобы понять, почему так, посмотрите специально подготовленное для вас короткое видео.
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