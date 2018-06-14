5:0 — почему нельзя делить на ноль

Сегодня вы узнаете о том, почему банальная операция с таким простым числом вызывает так много трудностей и непониманий.

Выражение «поделить на ноль» не ассоциируется ни с чем хорошим. В чем же проблема? Начнем издалека. Обычно чем меньше число, на которое вы делите, тем больше результат.

Например, деление десяти на два даст нам пять. Деление десяти на один — десять. А деление на одну миллионную даст нам десять миллионов и так далее.

Однако, если разделить десять на ноль, «супервысокого» числа не выйдет. И дело тут вовсе не в стремлении к бесконечности. Вернее будет сказать, что с точки зрения алгебры делить на ноль попросту бессмысленно. Ну а чтобы понять, почему так, посмотрите специально подготовленное для вас короткое видео.