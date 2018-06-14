Мишка и Машка: как верблюды дошли до Берлина

В 2010 году на одной из центральных площадей города Ахтубинска был установлен, наверное, один из самых необычных памятников. Композиция включает в себя 3 фигуры: бойца Красной Армии и 2-х верблюдов. Боец — это сержант Григорий Нестеров, а животные — Машка и Мишка. Верблюд-самец и его подруга тянули упряжку с боевым орудием, командиром которого и был Нестеров, до самого Берлина.

Верблюды вместо машин

Машка и Мишка были родом из Нижнего Баскунчака. Это поселок городского типа, который расположен в Астраханской области . Несмотря на то, что верблюды в общем-то давно были приспособлены человеком для кочевой жизни, вряд ли эти двое животных предполагали, что в впереди их ждет долгий и утомительный путь. Машка и Мишка жили себе в степи и ни о чем таком не помышляли.

Верблюдов «призвали» на службу в 1942 году. Таков был приказ. Дело в том, что автомобилей и даже лошадей на фронте оказалось слишком мало, поэтому представители командования и решили в качестве тягловой силы задействовать кораблей пустыни.

Конечно, бойцы Красной Армии выловили далеко не 2-х верблюдов, а несколько десятков, однако достаточно сведений историкам удалось собрать только о Машке и Мишке. Да и к тому же именно эта парочка дошла вместе с нашими войсками до самого Берлина.

Под командованием Нестерова

Многие солдаты не то что управляться с верблюдами не умели, некоторые вообще видели этих животных впервые в жизни. Но местные мальчишки поделились с красноармейцами своими знаниями, и вскоре верблюды были приручены и уже давали впрягать себя в повозки с боевыми орудиями. Примечательно, что верблюды оказались очень выносливыми и сильными животными. Для груза одной и той же массы вместо 3-х коней требовалась всего пара верблюдов.

2 десятка верблюдов определили в 902-ой стрелковый полк 284-ой стрелковой дивизии 9-ого стрелкового корпуса, части, которая как раз в тот момент была и сформирована в Астрахани . Все животные наверняка получили клички, так же, как получили свои имена Машка и Мишка. Пару верблюдов направили «под крыло» сержанта Григория Нестерова, командира одного из боевых расчетов.

От Баскунчака до Берлина

Как известно, верблюды могут обходиться без жидкости около 2-х недель, а без и пищи — до 30-ти дней. Поэтому Машка и Мишка вкупе со своей силой оказались просто незаменимыми «солдатами». Кроме того сослуживцы нередко доили самку Машку, ведь верблюжье молоко очень полезно и активизирует иммунную систему организма. А для раненых молоко так и вовсе стало настоящим спасением.

Белоруссии, Проходили недели, месяцы, годы. Позади оставались тысячи километров, огромные территории современной России Польши …Солдаты гибли один за другим. Да и количество верблюдов, сраженных немецкими пулями, неуклонно росло. Но Нестеров вместе со своими подопечными выжили. В 1945 году Машка и Мишка гордо вошли в Берлин.

Как пишет в своей книге «Тайный советник вождя» Владимир Успенский , именно Машка и Мишка доставили орудие, из которого по приказу сержанта Нестерова наводчик по фамилии Кармалюк произвел первые выстрелы по рейхсканцелярии.

Памятник

После войны Машку и Мишку демобилизовали, прописав заслуженный отдых в столичном зоопарке. Там они и встретили свою старость.

Спустя ровно 65 лет на родине отважных верблюдов в Ахтубинске им установили памятник. Мишка попирает фашистскую свастику. Его мощная фигура возвышается над двумя фигурами поменьше: Машкой и командиром. Самка прилегла на землю, а Нестеров ласково и в то же время с сочувствием и гордостью смотрит на нее.