Нерешенные загадки Второй мировой

Вторая мировая война завершилась 73 года назад, но она оставила загадки, над решением которых бьются историки.

1. Сокровища Роммеля. После неудачной операции в Африке осенью 1942 года немецкий генерал Эрвин Роммель собрал все сокровища, которые нацистам удалось награбить в ходе североафриканской кампании, и погрузил в автомобили. Ценности должны были перегрузить на подводную лодку, но они бесследно исчезли. Есть версия, что капитан субмарины затопил сокровища в подводном гроте.

2. Foo fighters. Во время Второй мировой войны лётчики союзных войск неоднократно видели летающие яркие шары, которые назвали Foo fighters. Этими объектами очень интересовались американские учёные. Объяснений этому явлению не нашлось, а основная масса информации, связанной с Foo fighters, была засекречена сразу после войны.

3. «Золотой» поезд. Отступая из Бреслау (теперь это польский Вроцлав), фашисты вывезли из города забитый золотыми слитками поезд. Состав длиной 150 метров пропал на пути в Валбжих, вокруг которого имеется разветвлённая сеть тоннелей. Не исключено, что в одном из них и по сей день таится «золотой» поезд.