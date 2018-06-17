Как после распада СССР делили советское оружие

После распада СССР одним из самых болезненных оказался вопрос о разделе военного имущества второй по мощности армии в мире, в том числе и по количеству ядерного оружия. В целом раздел прошел безболезненно, хотя с одной из бывших союзных республик пришлось «повозиться».

Разделить армию

После распада Советского Союза Российская Федерация унаследовала приблизительно 70% его военного потенциала. Она получила права на обладание ядерным оружием, сохранила контроль над военно-морским и космическим комплексами, основными узлами связи и управления, испытательными и учебными центрами, стратегическими резервами.

По трехстороннему соглашению между Россией, Белоруссией и Украиной все объекты военного имущества, находящиеся на территории каждой из республик на момент распада СССР, были объявлены достоянием народа уже полностью суверенного государства.

Потеря мощных общевойсковых и авиационных соединений, отошедших Украине и Белоруссии, была компенсирована за счет вывода в Россию практически в полном составе частей из стран Восточной Европы. После распада СССР российской армии отошла самая многочисленная группировка войск — почти 3 млн человек, 387 тысяч достались Украине, 238 тысяч — Белоруссии и 167 тысяч — Казахстану.

В начале своей независимости Украина обладала самой многочисленной в Европе после России армией. Молодая страна ставила пред собой довольно амбициозные планы по превращению в передовую державу «с мощной армией и флотом». Еще осенью 1991 года развернулась активная кампания по возвращению украинских военных, разбросанных по просторам СССР, на «историческую родину».

Однако ничего из этого не вышло: молодые солдаты дослуживали свой срок на прежних местах, а курсанты военных училищ доучивались уже в других государствах. Многие из них приняли присягу на верность новой родине.

Западная армада

Распад советских Воруженных сил начался в 1991 году с передовых военных баз — вывода групп войск, размещенных в странах Восточной Европы и Монголии. Личный состав Западной группировки войск (ЗГВ) СССР составлял 370 тысяч человек, в том числе 100 тысяч офицеров и прапорщиков, а также 1842 тысячи членов их семей. ЗГВ также включала в себя три общевойсковые и две танковые армии (8 мотострелковых, 8 танковых дивизий и одну отдельную мотострелковую бригаду), ВВС группы состояла из 16-й воздушной армии (пять авиадивизий).

На вооружении западной армады стояли более 5000 танков, 4400 орудий полевой артиллерии, 1700 ЗРК, 620 боевых самолетов и 790 вертолетов, 1600 тысяч боеприпасов. Основная часть группировки выводилась в Россию, некоторые соединения отправлялись в другие бывшие союзные республики, в частности, 11-я гвардейская танковая дивизия передислоцировалась в Белоруссию, 17-я танковая — на Украину.

Черноморский флот

Ситуация с разделом Черноморского флота стала одной из самых болезненных в постсоветской истории взаимоотношений России и Украины. Черноморский флот ВМС СССР, без преувеличения, можно было назвать флотом сверхдержавы. К 1991 году он насчитывал около 100 тысяч человек личного состава и 60 тысяч рабочих и служащих, включал в себя 835 кораблей и судов практически всех существующих классов.

В состав Черноморского флота входили в том числе 28 субмарин, 2 противолодочных крейсера, 6 ракетных крейсеров и больших противолодочных кораблей (БПК) I ранга, 20 БПК II ранга, 30 малых ракетных кораблей и катеров, 70 тральщиков, 50 десантных кораблей и катеров, более 400 единиц морской авиации.

Стоимость всего имущества Черноморского флота ВМС СССР к началу 1992 года оценивалась в астрономическую сумму — 80 миллиардов долларов. Президенты государств не торопились решать непростой вопрос раздела флота, хотя российские военные эксперты тогда четко осознавали: сохранение флота как боеспособной единицы возможно только под флагом России.

В октябре 1991 года Верховный Совет Украины принял решение о подчинении Украине Черноморского флота. На основании этого документа украинская сторона начала пытаться завладеть имуществом флота и склонить личный состав к принятию украинской присяги.

Адмирал Игорь Касатонов , на тот момент командующий Черноморским флотом, дал понять, что флот он так просто не отдаст. А тем, кто до решения вопроса на государственном уровне пытался принять украинскую присягу и вместе с ней «утащить» военные объекты, он указывал на дверь.

И вот президенты начали действовать. Правда, порознь. 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ «О переходе Черноморского флота в административное подчинение Министерству обороны Украины». Через два дня Борис Ельцин издал указ «О переходе Черноморского флота под юрисдикцию Российской Федерации».

В августе 1992 года в Мухалатке близ Ялты состоялись российско-украинские переговоры на высшем уровне, на которых лидеры двух стран должны были принять Соломоново решение. Президенты России и Украины подписали соглашение, по которому Черноморский флот становился Объединенным флотом двух стран. Одновременно стороны договорились, что в течение трех лет вопрос о разделе Черноморского флота будет решен окончательно.

Долгожданный момент наступил 9 июня 1995 года на встрече в Сочи. Борис Ельцин и новый президент Украины Леонид Кучма подписали документ, согласно которому Черноморский флот России и Военно-морские силы Украины должны базироваться раздельно. Основная база и штаб российского флота привязывались к Севастополю, который был отнесен к числу городов со специальным статусом. Имущественные вопросы регулировались следующим образом: России передавалось 81,7% судов, Украине — 18,3%.

Судьба ядерного потенциала

По данным американской организации Arms Control Association, на сентябрь 1990 года у СССР были 10 271 ядерный боезаряд, у США — 10 563 боеголовки. После распада СССР число ядерных держав на территории бывшего Союза должно было увеличиться вчетверо — кроме России ядерным оружием обладала Украина, Белоруссия и Казахстан. Причем Украина и Казахстан занимали соответственно третье и четвертое места после США и России по количеству ядерных зарядов. Украина имела 1240 ядерных боеголовок, все — индивидуального наведения, Казахстан — 1040 боеголовок такого же класса.

Совместными усилиями Россия и США достигли принятия решения, по которому Украина, Белоруссия и Казахстан отказывались от статуса ядерных держав и передавали России весь оказавшийся на их территории военный атомный потенциал.

14 января 1992 года между Россией, США и Украиной было подписано трехстороннее соглашение, по которому все атомные заряды демонтируются и вывозятся в Россию, а стратегические бомбардировщики и шахты для запуска ракет уничтожаются на деньги США. Взамен Соединенные Штаты и Россия дают гарантии независимости и территориальной целостности Украины.

Однако очень скоро Леонид Кравчук приостановил начатый процесс. «Из-за политической нестабильности ситуации и путаницы мы не можем быть уверены в том, что ракеты, которые вывозятся нами, уничтожаются, а не попадают в недобрые руки. Украина считает мощность расположенного в России завода по уничтожению ядерных арсеналов недостаточной», — сообщили в администрации президента Украины. Впрочем, Кравчука удалось призвать к выполнению своих обязательств.

На территории Казахстана находилось много крупных стратегических объектов союзного значения, в частности, ядерный полигон в Семипалатинске, испытательный полигон ПВО в Эмбе, системы ПРО в Сары-Шагане и космодром Байконур. С казахстанскими партнерами договориться по вопросам судьбы атомных объектов удалось проще. В частности, космодром Байконур, который получил статус военной базы, был взят Россией в аренду за 150 млн долларов в год.

Прощай, оружие

Для многих союзных республик и стран Восточной Европы оставшееся советское оружие оказалось тяжким бременем. В таких количествах и объемах оно было попросту не нужно. Большая часть оружия содержалась на плохо охраняемых складах, что спровоцировало отставных и действующих военных на его широкомасштабную распродажу. Предлагали тому, кто даст больше денег, — Африке, Ближнему Востоку, Юго-Восточной Азии. Продавали практически все: от пехотных шлемов до сверхзвуковых самолетов.

Огромные запасы оружия от армии Восточной Германии достались ФРГ, немалые его объемы она переправила в Турцию, оплатив при этом расходы на транспорт. Большой поток вооружения, в частности, бронетехника, на железнодорожных составах шел через Италию, а дальше с итальянских портов расходился по самым экзотическим направлениям.

Внушительное количество военного имущества СССР осталось на Украине. По данным Лондонского института стратегических исследований, — на сумму 89,4 миллиарда долларов. По мнению специалистов, этих денег с лихвой хватило бы не только на реформирование армии, но и на поднятие экономики всего государства.

Однако оставшиеся от СССР военные объекты, техника и оружие были бездарно утрачены. В катастрофической экономической ситуации 90-х из-за огромного недостатка финансирования, нецелевого расходования средств и повальной коррупции все это стало очень быстро приходить в негодность.

Все, что оказалось пригодным к эксплуатации, начали распродавать. По самым скромным оценкам, были проданы до 500 боевых самолетов и вертолетов, до 1000 танков и 1000 боевых машин. В итоге на данный момент в Вооруженных силах Украины из 1100 советских боевых самолетов остались 208, а из 5500 танков — не более 700. Были на вооружении Украины даже стратегические бомбардировщики Ту-160, однако в дальнейшем они были переданы России в счет долга за газ.