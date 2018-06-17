Почему православным не нужна удача

Мы привыкли желать друг другу удачи и, в общем, не придаём большого значения этому слову — каждый вкладывает в него свой смысл. Однако христианская традиция истолковывает его особым образом, отличным от общепринятого понимания.

Культ Фортуны

Когда-то в удачу верили, как в бога — в прямом смысле. Один из самых древних языческих культов, получивших распространение в древнем Риме — культ Фортуны, богини везения и счастливого случая. Формировался он постепенно и считается, что изначально был популярен среди земледельцев, в жизни и труде которых благоприятное стечение обстоятельств имеет огромное значение.

Позже под покровительство богини попали женщины и девушки, желавшие удачно выйти замуж. И сама Фортуна представлялась на изображениях в виде молодой женщины — обычно с завязанными глазами. Атрибутами её, как правило, были рог изобилия и колесо. Все они имели символическое значение: рог изобилия символизировал бесчисленные материальные блага, которые Фортуна посылает своим любимцам, завязанные глаза — непредвзятость (отсюда пошло выражение «слепой случай»), а колесо — изменчивость и непредсказуемость характера богини, то осыпающей человека милостями, то лишающей всех благ по своей прихоти.

В древности её изображение было на монетах почти всех римских императоров. О том значении, которое придавалось этому божеству можно судить по высказыванию древнеримского писателя Плиния Старшего: «По всему свету, повсюду во все часы дня голоса всех призывают и называют одну Фортуну, её одну обвиняют, привлекают к ответственности, о ней одной думают, её одну хвалят, её одну уличают. С бранью почитают её изменчивую, многие считают её слепой, бродячей, непостоянной, неверной, вечно меняющейся покровительницей недостойных».

Несмотря на непостоянство и непредсказуемость, характеру Фортуны приписывалась всё же некоторая логика и справедливость: к примеру, в образе колеса наглядно показывалось, что вознесённые по воле божества на вершины успеха и возгордившиеся этим везением в любой момент с лёгкостью могут оказаться поверженными. И напротив — ныне униженные, но отчаянно «цепляющиеся» могут быть вознесены слепой богиней на невиданную высоту, но — если будут угождать и усердно приносить жертвы этой капризной «даме» языческого пантеона.

Удача, везение и Промысел

С первых веков христианство стало разрушать привычное мировоззрение античного человека. Сначала Фортуну «перевели» в мир «тёмных сил», присваивая её имя и свойства различным бесам. Однако, позже христианские богословы стали вовсе отрицать её существование как самостоятельного «духа».

Против культа Фортуны, а также против веры в рок и судьбу стали выступать видные христианские философы и богословы, например, Лактанций и Тертуллиан. Они писали, что почитание Фортуны несовместимо с идеей единого Бога и Его Промысла о мире.

Блаженный Августин противопоставлял волю бесцельной, неразборчивой Фортуны благому промышлению Бога: «Бог, Виновник и Податель счастья, — поскольку один есть истинный Бог, — сам раздает земные царства и добрым, и злым. И делает Он это не без разбора и как бы случайно (ибо Он — Бог, а не Фортуна), но сообразно с порядком вещей и времен, — порядком, для нас вполне сокровенным, а Ему вполне известным».

Согласно Августину, всё случающееся обусловлено сокрытыми причинами, смысл которых ведом лишь Богу, чьё провидение желает высшего блага для творения. Христианство учит, что Бог промыслительно направляет человека, оставляя, однако каждому свободу выбора — следовать или нет тем путём, который ему открылся.

Само понятие удачи входит в противоречие с христианским миропониманием, так как предполагает получение каких-то благ случайно, даром и без особых усилий. Другое дело, когда человек достигает успеха и признания в своей работе. Но это не результат счастливого случая, а в большей степени — плод труда, развития личности, преодоления духовных и физических трудностей, совершенствования талантов, данных Богом, при Его помощи и благословении.

Конечно, если сам человек ищет и хочет этого благословения и готов приложить изрядные усилия. Потому, среди христиан чаще можно услышать иное напутствие — «с Богом!»