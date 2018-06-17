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«Лох» и «фраер»: в чем отличия
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«Лох» и «фраер»: в чем отличия 

Русская семерка 5 часов назад
Фото: Русская семерка
В древности на Руси лохами называли совсем не людей определенного склада характера, а разновидность лососей. Это диалектное слово, часто использовавшееся у поморов, которые занимались рыбным промыслом. Ловили лоха простые рыбаки, деревенские жители, крестьяне.

Как появились лохи

Постепенно в крупных городах стали появляться лоточники-офени, которые торговали разными галантерейными товарами и сладостями. Офени часто бывали и в деревнях, куда возили свои товары на продажу. К местному деревенскому населению они относились с пренебрежением, считая себя выше крестьян по социальному положению.
Именно они первыми и стали называть жителей сел «лохами». Это слово сразу же имело уничижительно-пренебрежительное значение, буквально обозначая мужика-лапотника. Со временем оно стало обозначать обычного простака, наивного человека, который попадается на нехитрые уловки мошенников. «Лохами» звались уже не только сельские жители, но и простоватые горожане.
В воровской среде жаргонное слово «лох» обозначает жертву обмана или человека, попавшегося на махинации карточного шулера. Из преступной среды слово было позаимствовано предпринимателями-мошенниками, которые стали так называть любого наивного человека, ставшего жертвой обмана.

Кто такой фраер

Слово «фраер» было позаимствовано из древневерхненемецкого языка, в котором обозначало свободного человека, а также жениха (der Freier). Позднее оно стало применяться по отношению к клиентам публичного дома, которые буквально приносили деньги в эти заведения.
В воровской среде в России слово «фраер» имело 3 значения. В первом случае оно обозначает потенциальную жертву ограбления, обмана, шулерства. Если фраер оказывался достаточно глупым и ограниченным, что попадался в сети к вору, он превращался в жертву, то есть в лоха.
Также фраерами называли всех интеллигентов и вообще людей, которые не принадлежали к преступной среде. Третье значение слова «фраер» — неопытный, начинающий вор, который только претендует на вхождение в «узко-профессиональную» воровскую среду, но пока еще не принадлежащий к ней.
В тюрьмах всех свободных граждан называют фраерами. Подразумевается, что фраера можно — и даже нужно — обмануть. Если такой человек уже был в роли жертвы обмана, по воровским понятиям он — типичный лох.
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