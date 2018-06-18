За что казнили швею-фронтовичку из Белоруссии

Кровавая женщина-палач Антонина Макарова убила полторы тысячи человек, но не смогла избежать наказания.

Она родилась в 1921 году в большой крестьянской семье на Смоленщине. Ее отцом был Макар Парфенов, но в школе маленькая Тоня не смогла назвать свою фамилию, и кто-то из класса выкрикнула, что она Макарова, имея в виду имя отца. Девочка возражать не стала, и так и осталась Макаровой.

После школы Антонина уехала учиться в Москву, а через некоторое время началась война. Девушка пошла на фронт медсестрой, но скоро попала в Вяземский котел. Выбраться из окружения не получилось, зато получилось встретить такого же товарища по несчастью солдата Николая Федчука . Вместе они пытались выжить, скитаясь по лесам, и в январе 1942 года смогли выйти к деревне, где у Федчука была семья, Тоня оказалась не нужна, местные жители ее не приняли. Во-первых, ее справедливо подозревали в любовной связи с тем самым Федчуком, а во-вторых, боялись, что она уведет из семьи кого-то их тех немногих мужчин, оставшихся в деревне.

Тоне пришлось уйти. Она не пыталась ни найти партизан, ни перейти линию фронта, чтобы вновь оказаться среди своих. Ее задачей было просто выжить. Так, она попала в деревню Локоть, которая тогда стала столицей Локотской республики, которую основали русские коллаборационисты с немецкими захватчиками.

Девушку задержал патруль, но после допроса, когда выяснилось, что она не партизанка и опасности не представляет, ее не расстреляли. Наоборот, доверили расстреливать советских граждан, в основном женщин и детей.

Для Антонины главной задачей было выжить, и ради этого она была готова на все. Утром она проспалась, завтракала и шла на работу — убивать людей. За это ей платили зарплату — 30 немецких марок. Считается, что от ее рук пострадало не меньше полутора тысяч человек. Некоторые умирали не сразу, тогда она стреляла в голову, чтобы человек не мучился. Затем чистила оружие, а по вечерам развлекалась в немецком клубе.

Там она и подхватила сифилис, а потом попала в госпиталь. Когда началось наступление советских войск, немцы стали отступать, эвакуировать успевали только своих. Но и тут Тоне повезло. Она смогла подделать документы, и сбежав из госпиталя, вернулась на фронт медсестрой.

А в 1945 году Антонина познакомилась с солдатом, который после окончания войны женился на ней и увез белорусский город Лепель. Там Антонина вела жизнь приличной советской женщины: работала на швейной фабрике, вела домашнее хозяйство и воспитывала детей. Регулярно ее портрет появлялся на доске почета.

Счастье закончилось 30 лет спустя. Искать женщину-палача начали сразу, но поиски каждый раз заходили в тупик. Помог случай. Некий гражданин Парфенов подавал документы на зарубежную поездку и в анкете указал родственницу — Антонину Макарову (Гинзбург по мужу).

Следствие сдвинулось с мертвой точки, и после тщательной проверки всех данных Антонину арестовали. По слухам, муж поседел за одну ночь, а сама Антонина ничего не отрицала. Она была уверена, что наказание будет мягким, ведь прошло столько лет. Это была война, на которой каждый выживал, как мог. Однако суд посчитал иначе. Антонину Гинзбург приговорили к смертной казни в 1978 году, а в 1979 году приговор был приведен в исполнение.