Тайны истории России, которые так и не разгадали

Россия видится иностранцам загадочной страной. Возможно, это отчасти соответствует действительности, ведь в нашей истории полно тайн и секретов.

1. Был ли Лжемитрий Первый самозванцем? Первая версия, которую выдвинул ещё Борис Годунов , гласила, что Лжедмитрий Первый — это Григорий Отрепьев, сбежавший из Чудова монастыря монах. И сегодня именно эта версия самая популярная. Но довольно странно, что Лжедмитрия публично признали сначала родная мать, а потом и бояре. К тому же, и сам он был уверен, что является Дмитрием. Но, видимо, правду мы уже не узнаем.

2. Куда дели деньги от продажи Аляски? Корабль, на котором везли золотые слитки, затонул. Есть мнение, что на полученные средства обустраивали железные дороги в России, но доподлинно об этих деньгах ничего не известно.

3. Что стало с богатствами Степана Разина ? О богатствах атамана при его жизни ходили легенды. После казни Разина в 1671 году была выслана экспедиция, которая занималась поиском ценностей, но за пять лет она ничего не нашла.

4. Что такое Тунгусский метеорит? 30 июня 1908 года над Сибирью пронесся огненный шар, взорвавший над рекой Подкаменная Тунгуска. На огромном расстоянии был повален лес, сейсмическая волна дошла до Западной Европы. Экспедиции обшарили место падения метеорита, но так и не отыскали сам метеорит.