Зачем князь Владимир реформировал язычество

Крещение Руси было закономерным в политическом плане процессом. Однако мало кто знает, что до 988 года князь Владимир предпринимал попытки реформирования доминирующего вероисповедания славян — язычества.

Причины реформы 980 года

Реформу Владимир начал сразу после того, как занял престол в Киеве: она была необходима для решения внутренних и внешних политических задач молодого князя. В первую очередь, необходимо было отстоять суверенитет и независимость Руси от христианской Византии, а также укрепить положения Владимира как великого князя.

Главным божеством в новом пантеоне стал Перун — божество грома и войны. Соответственно на земле, по подобию с высшим миром, военачальник становился самым главным во всей державе. Более того, реформа отодвигала на второй план наемников-варягов, которые частично были христианами или исповедовали скандинавское язычество. До принятия реформы скандинавы в достаточной степени влияли на внутреннюю политику Руси, а это Владимира не устраивало.

В отличие от всех прочих конфессий (ислама, иудаизма и христианства), язычество в тот момент имело поддержку среди широких слоев населения.

Пантеон Владимира

В Повести временных лет указаны шесть божеств, идолы которых были установлены на капище в Киеве Владимиром: Перун — бог воинской доблести, грома и молнии, покровитель княжеской власти, именем Перуна клялись и князья, и дружинники; Хорс — солярное божество, воплощающее в себе солнце и свет; Даждьбог — один из самых почитаемых восточно-славянских богов, бог плодородия и солнечного света; Стрибог — исследователи считают, что это божество ветра и связанных с ним атмосферных явлений; Семаргл — крылатый пес, охранитель посевов и сельского хозяйства.

До сих пор учёным неизвестно ни о точном функциональном назначении Семаргла, ни об истории возникновения этого персонажа в пантеоне. Имя имеет скорее иранское происхождение, а не славянское. Религиоведы и культурологи полагают, что Семаргл не являлся божеством в полной степени, скорее он был фамильяром богини Мокоши.

Макошь (Мокошь) — единственная богиня в пантеоне Владимира. Её функционал как божества был завязан на традиционном женском занятии — прядении (в первую очередь, человеческих судеб, что роднит её с греческими мойрами и скандинавскими норнами). Она также была покровительницей женщин, ремёсел и богиней судьбы. Считалось, что Мокошь приносила удачу и благоденствие своим почитательницам.

Отсутствующие божества

Интересно то, что почитаемого практически всеми восточными славянами Велеса (Волоса) — покровителя скота, владыки мира мёртвых, не было в новом пантеоне. Велес был божеством знаний, творчества и медицины.

Отсутствие этого бога связано с внутриполитическими задачами князя: он пытался отдалить и уменьшить влияние волхвов на общественные настроения в Руси. Велес был покровителем языческого жречества, а их влияние на умы киевлян мешали новоиспеченному князю построить централизованное государство.

Кстати, приведенный выше список богов был популярен среди населения южной части Руси. Молодой князь был заинтересован в поддержке Киева, поэтому и выбор лёг именно на эти божества. В северных областях Руси Перун почитался меньше, чем Велес; в Пскове, Ростове и других городах вплоть до XV века действовал его культ, существовали капища и люди приносили Велесу жертвоприношения.

Капище Волоса в Киеве находилось там, где останавливались ладьи новгородцев и кривичей. Поэтому исследователи считают Велеса покровителем не столько жреческим или княжеским, сколько «богом более широкой части населения».

Особое место в религиозной жизни славян занимали Род и Рожаницы. Род выступал как божество-творец и широко почитался на Руси. Однако его в новый пантеон тоже не включили.

Последствия реформы Владимира

Основная суть языческой реформы — предание иерархической структуры религиозным верованиям восточных славян. Необходимое Владимиру народное единство не могло быть создано в ситуации полнейшего хаоса в вопросе вероисповедания.

Каждый мог почитать своего бога за верховного. Различные славянские племена выбирали себе своё божество, и уровень конфронтации и идеологической раздробленности в языческой державе не снижался.

Реформа язычества была первой попыткой государственной власти вмешаться в мировоззрение и духовный мир общества. Даже в измененном виде славянский политеизм не отвечал запросам времени. Язычество отражало преимущественно отношения человека с природой, но не общественные отношения в условиях начала государственности и имущественного неравенства.

Политеизм в идейном плане вообще не соотносится с концепцией централизации власти и сосредоточения её в одних руках.

Восьмилетнее поклонение Перуну, капище которого было построено Владимиром возле княжеского терема, вошедшее в летописи своими обильными требами и жертвоприношениями в честь божества, закончилось символично. Разочаровавшийся в язычестве Владимир, приказал выкинуть идола громовержца в Днепр, та же судьба ждала и весь остальной пантеон.

Хоть реформа и не удалась, но резкое сокращение количества языческих божеств и изменение картины мира, которая веками не менялась, подготовили социум к последовавшему принятию христианства.