Мрачные тайные Советского Союза

Во времена Советского Союза многие трагедии замалчивались. Истории о ЧП передавались путём «сарафанного радио», превращаясь чуть ли не в мифические. Но теперь можно раскрыть подробности некоторых происшествий.

1. 26 сентября 1976 года в Новосибирске молодой пилот угнал с местного аэродрома самолёт Ан-2. Он покружил над городом, а потом спикировал на пятиэтажку. На скорости более 150 км/ч самолёт врезался в дом, пробив дыру между третьим и четвёртым этажом. От удара топливо воспламенилось, в огне погибли четыре человека. Сам пилот погиб от удара самолёта о дом. Позднее выяснилось, что пилот метился в квартиру родителей жены, которая бросила его.

2. 29 сентября 1957 года на предприятии «Маяк» в Кыштыме Челябинской области произошла ядерная катастрофа: взорвалась ёмкость, в которой было 80 кубометров ядерных отходов. В небо поднялось облако радиоактивных частиц, которые позднее выпадали в виде осадков. Загрязнённой оказалось площадь 23 000 квадратных километров, где проживало 270 000 человек.

3. 17 февраля 1982 года в московском метро обрушился эскалатор. На станции «Авиамоторная» в вечерний час-пик на эскалаторе соскочил поручень. Когда эскалатор почти остановился, сама лестница понеслась вниз, ускоряясь под весом пассажиров. Блокировочная система отключила двигатель, но тормоза не сработали из-за неправильной настройки. Началась паника, люди падали вниз. Те, кто удержался, пытались перебраться на другие эскалаторы, прыгая на балюстраду, но она проломилась. Вопреки слухам, никого не затянуло в движущийся механизм, люди погибли и получили травмы в давке, от ударов, падений и столкновений с острыми краями.