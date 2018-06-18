Как в СССР хотели создать летающую подводную лодку

Сокровенной мечтой военных любой промышленно развитой страны мира является обладание вооружением, способным незаметно приблизиться к позициям врага, молниеносно нанести удар и невредимым вернуться обратно. Попыткой создания подобного уникального вида вооружения в 1930-е годы в СССР стала разработка проекта устройства, совмещающего в себе функции самолета и подводной лодки одновременно.

Актуальная задача

В наши дни словосочетание летающая подводная лодка звучит довольно странно. Тем не менее, в 1930-е годы военные всего мира буквально грезили появлением подобного аппарата. Данный механизм мог бы незаметно под водой приблизиться к побережью потенциального противника, подняться в воздух, совершить бомбометания, после чего снова раствориться в глубинах океана.

Идея не только интересная, но и актуальная даже для современных вооруженных сил. Все упиралось в технические возможности инженерной и научной мысли 1930-х годов.

Тем не менее, Сталин, возлагавший большие надежды на создание мощного военно-морского флота, распорядился воплотить данную идею в жизнь. Вскоре в стране, действительно, появился первый проект подобного вида вооружения. Его создателем стал военный инженер Борис Ушаков. Во время прохождения учебы в Высшем морском инженерном институте имени Дзержинского с 1934 по 1937 год талантливый ученый в чертежах сумел совместить в одном целом самолет и подводную лодку.

Уникальный проект

В 1934 году морской инженер разработал и продемонстрировал руководству советского ВПК первый проект подводной лодки-самолета. Внешне это был мощный гидросамолет с тремя моторами, оснащенный перископом. Экспертиза проекта длилась два года, после чего инженера вызвали в Министерство обороны и безапелляционно заявили, что его проект интересен, заслуживает внимания и немедленной реализации на практике.

Дальнейшие работы над созданием подводной лодки-самолета должны были проходить под эгидой Научно-исследовательского военного комитета. Но, к сожалению, когда в 1937 году началась детальная проработка проекта, его сочли слишком сложным и закрыли. Тем не менее, Борис Ушаков был совершенно иного мнения о своем детище.

Работы по созданию подводной лодки-самолета он продолжил самостоятельно. Ученый искренне считал, что реализация его проекта крайне необходима для ВМС СССР. С помощью данного механизма можно было вести военно-морскую разведку, неожиданно атаковать суда и прибрежные города, успешно преодолевать по воздуху морские минные поля, а также всего тремя подводными лодками — самолетами создавать заслон для кораблей противника протяженностью до 10 км.

При этом техническая сторона проекта была полностью продумана и технически реализуема. В лодке было шесть отсеков. В трех из них располагались авиамоторы. Далее следовало жилое помещение, аккумуляторный блок и отсек с гребным электромотором. Все летные приборы находились в герметичных отсеках и не могли пострадать от воды.

Корпус подводной лодки — самолета должен был быть изготовлен из дюралюминия, тогда как крылья предполагалось сделать стальными. Самое грустное, что в 1938 году во время повторного обсуждения возможности создания подводной лодки — самолета правительственная комиссия признала проект технически реализуемым, но закрыла его из-за низкой скорости под водой.

Западные аналоги

Похожие проекты создания подводной лодки-самолета во второй половине XX века появлялись и на Западе. Правда, даже на стадии проекта они существенно уступали изобретению Бориса Ушакова. В США в 1945, а затем в 1960-х годах военные пытались разместить различные летательные аппараты, которые могли бы стартовать с подводных лодок. Но построить летающую подводную лодку никто так и не смог. По крайней мере, официально.

Дело в том, что создание подобного вида вооружения является государственным секретом. Утечка информации в прессу в данном случае исключена.

С другой стороны интересно отметить, что с середины 1960-х годов во всем мире наблюдается всплеск наблюдения НЛО, поднимающихся в воздух из-под воды. Логично было бы предположить, что это секретные разработки летающих подводных лодок ведущих стран мира, несмотря на то, что практического подтверждения этому пока нет.